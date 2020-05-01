Musk’a Atatürk’ün sözleriyle yanıt

Başta YouTube’un oyun direktörü Ryan Wyatt olmak üzere pek çok takipçisi Musk’a, kendisinin 9 Kasım 2017’de paylaştığı ve Atatürk’ün sözünün yer aldığı tweet’le yanıt verdi. Musk tweet’inde, Atatürk’ün “Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse, bilimi seçin” sözünü paylaşmıştı.



Elon Musk 9 Kasım 2017’de Anıtkabir’e gitmiş ve sosyal medyadan paylaşmıştı.