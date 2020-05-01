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Haber Giriş: 01.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Musk’a Atatürk’ün sözleriyle yanıt

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Musk’a Atatürk’ün sözleriyle yanıt
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ABD’de kısıtlamaların kaldırılması yönünde açıklamalarda bulunan Tesla’nın kurucusu Elon Musk, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Bu faşistlik, insanlara özgürlüklerini geri verin” ifadelerini kullandı.

Başta YouTube’un oyun direktörü Ryan Wyatt olmak üzere pek çok takipçisi Musk’a, kendisinin 9 Kasım 2017’de paylaştığı ve Atatürk’ün sözünün yer aldığı tweet’le yanıt verdi. Musk tweet’inde, Atatürk’ün “Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse, bilimi seçin” sözünü paylaşmıştı.

Musk’a Atatürk’ün sözleriyle yanıt

Musk’a Atatürk’ün sözleriyle yanıt
Elon Musk 9 Kasım 2017’de Anıtkabir’e gitmiş ve sosyal medyadan paylaşmıştı.

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