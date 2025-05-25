Musk, X'teki erişim sorununa dair bilgi verdi: 'Sunucu odalarında uyuyorum'

Haberin Devamı

X'in sahibi Elon Musk, platformda son dönemde yaşanan sorunları değerlendirdi. Bir kullanıcının erişim sıkıntısına ilişkin yorumuna yanıt veren Musk, sorunun çözümü için elinden gelen her şeyi yaptığını bildirdi.

Platforma dair haberler paylaşan bir hesap, “X'te kesintiler yaşanıyor. Bu durum, X'in kiraladığı Oregon’daki veri merkezinde çıkan yangınla ilgili olabilir” değerlendirmesini yaptı.

Bu paylaşıma yanıt veren Musk, sistemi geliştirmeleri gerektiğinin farkında olduğunu söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Yeniden 7/24 işteyim, konferans odalarında, sunucu odalarında ve fabrika alanlarında uyuyorum. X/xAI ve Tesla'ya (artı gelecek hafta yapılacak Starship fırlatması) son derece odaklanmam gerekiyor, çünkü kritik teknolojiler devreye giriyor. Bu hafta yaşanan X erişim sorunlarının da gösterdiği gibi, büyük operasyonel iyileştirmelere ihtiyaç var. Yedekleme sistemlerinin devreye girmesi gerekirdi ama çalışmadı."