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Musk: Twitter'ın gelirinde büyük düşüş oldu

Güncelleme Tarihi:

#Elon Musk#Twitter#ABD
Musk: Twitterın gelirinde büyük düşüş oldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2022 23:02

ABD'li iş insanı Elon Musk, aktivist grupların reklam verenlere baskı yapması nedeniyle 44 milyar dolara satın aldığı Twitter'ın gelirinde büyük düşüş olduğunu söyledi.

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Dünyanın en zengin insanı, Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, 44 milyar dolara satın aldığı Twitter'ın gelirinde büyük düşüş olduğunu duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Musk, "İçerik denetimiyle ilgili hiçbir şey değişmemesine ve aktivistleri yatıştırmak için elimizden gelen her şeyi yapmamıza rağmen, aktivist grupların reklamcılara baskı yapması nedeniyle Twitter'ın gelirinde büyük bir düşüş oldu. ABD'de ifade özgürlüğünü yok etmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

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TEK YÖNETİCİ MUSK OLMUŞTU

Musk, geçtiğimiz hafta Twitter’ı 44 milyar dolara almasının ardından yönetim kurulunu feshederek Twitter’ın tek yöneticisi olmuştu. Mavi tikli hesaplardan 8 dolar alınacağını bildiren Musk, Twitter kullanıcılarından büyük tepki toplamıştı.

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#Elon Musk#Twitter#ABD

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