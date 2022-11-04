Musk: Twitter'ın gelirinde büyük düşüş oldu

Haberin Devamı

Dünyanın en zengin insanı, Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, 44 milyar dolara satın aldığı Twitter'ın gelirinde büyük düşüş olduğunu duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Musk, "İçerik denetimiyle ilgili hiçbir şey değişmemesine ve aktivistleri yatıştırmak için elimizden gelen her şeyi yapmamıza rağmen, aktivist grupların reklamcılara baskı yapması nedeniyle Twitter'ın gelirinde büyük bir düşüş oldu. ABD'de ifade özgürlüğünü yok etmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Twitter has had a massive drop in revenue, due to activist groups pressuring advertisers, even though nothing has changed with content moderation and we did everything we could to appease the activists.



Extremely messed up! They’re trying to destroy free speech in America. — Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2022

Haberin Devamı

TEK YÖNETİCİ MUSK OLMUŞTU

Musk, geçtiğimiz hafta Twitter’ı 44 milyar dolara almasının ardından yönetim kurulunu feshederek Twitter’ın tek yöneticisi olmuştu. Mavi tikli hesaplardan 8 dolar alınacağını bildiren Musk, Twitter kullanıcılarından büyük tepki toplamıştı.