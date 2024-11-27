Musk, Trump’ın favori uçağına çattı: Bazı aptallar hâlâ F-35 üretiyor

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Musk, sosyal medyada yayınladığı gönderilerde, “savaş uçağı programlarının modasının geçtiğini” öne sürdü. Musk’ın, Trump’ın sık sık övdüğü beşinci nesil savaş uçağı F-35’lere yönelik eleştirilerinin ikili arasında anlaşmazlık yaratabileceği belirtiliyor.

‘İHA ÇAĞINDAYIZ’

“İHA (insansız hava aracı) çağında insanlı savaş uçaklarının modası geçmiş durumda” diyen Musk, Çin yapımı İHA’ların videosunu paylaşarak “Bazı aptallar hâlâ F-35 gibi insanlı savaş uçakları üretiyor” yorumunda bulundu. Lockheed Martin silah şirketinin ürettiği F-35’ler, 2 trilyon dolarlık maliyetiyle ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) en pahalı programı olma niteliği taşıyor.

PENTAGON ELEŞTİRİLİYOR

Elon Musk’ın hükümet harcamalarında tasarruf ve verimlilikten sorumlu isim olması, savunma sanayisinin hükümet satın alımları için teknoloji milyarderiyle muhatap olması gerekeceği anlamına geliyor. Pentagon’un insanlı savaş uçaklarına nispetle çok daha az maliyetle üretilen İHA’lara yeterli yatırım yapıp yapmadığı konusu tartışma konusu olmuştu.

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LOCKHEED DEĞER KAYBETTİ

Musk’un X mesajı yüzünden Lockheed şirketinin hisseleri pazartesi günü yüzde 3.8 değer kaybetti, bir günde şirketin piyasa değeri 5 milyar dolar düşmüş oldu.