Musk Starlink’i kesti... Rusların iletişimi koptu

Rusya’nın Ukrayna cephesinde kullandığı uydu iletişim altyapısı, Starlink terminallerinin devre dışı bırakılmasının ardından ciddi bir krize girdi. Yetkisiz Starlink cihazlarının engellenmesiyle birlikte Rus birlikleri, cephede hızlı ve kesintisiz iletişim imkânını büyük ölçüde kaybetti. Bu durum, Rus ordusunun özellikle dronlarla yürütülen keşif ve saldırı faaliyetlerini doğrudan etkiledi.

ALTERNATİF BULAMADILAR

Rus birlikleri tarafından daha önce Starlink üzerinden gerçek zamanlı görüntü aktarımı yapılabildiği, küçük taarruz birlikleriyle komuta merkezleri arasında anlık bağlantı sağlandığı belirtilirken, mevcut koşullarda bu kapasitenin büyük ölçüde ortadan kalktığı ifade ediliyor. Kablolu bağlantılar ya da Wi-Fi tabanlı çözümlerin cephe hattında uygulanabilir olmadığı vurgulanıyor.

Rusya’nın Starlink’e alternatif olarak kullandığı Yamal serisi jeostasyoner uydular ise yüksek gecikme süresi, düşük veri aktarım hızı ve karıştırmaya açıklık gibi sorunlar nedeniyle yetersiz kalıyor. Ayrıca bu sistemlerin yüksek enerji ihtiyacı ve hacimli terminalleri, sahada kullanımını daha da zorlaştırıyor.

KAÇAK KULLANIM SAPTANMIŞTI

Uzmanlara göre Rusya’nın üzerinde çalıştığı alçak yörüngeli yeni uydu projeleri henüz hayata geçmiş değil ve yakın vadede operasyonel bir çözüm sunması beklenmiyor. Starlink erişiminin kaybının, Rus birliklerinin özellikle Ukrayna lojistiğine yönelik drone saldırılarının yoğunluğunu azaltabileceği değerlendiriliyor.

ABD’li milyarder Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX şirketinin Starlink internet terminalleri, savaşın başlamasından kısa bir süre sonra Ukrayna ordusunun hizmetine sunulmuştu. Starlink bağlantısı, Ukrayna’nın askeri operasyonlarında önemli bir yer tutarken, kısa süre önce Rus ordusunun da yetkilendirilmemiş terminalleri kullandığı tespit edilmiş ve Ukrayna makamları SpaceX ile temasa geçmişti. Şirket, bölgede Ruslar tarafından kullanıldığı belirlenen terminalleri internet erişimine kapatmıştı.