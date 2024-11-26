×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Musk İngiltere'yi hedefine koydu

Güncelleme Tarihi:

#Elon Musk#İngiltere#Dünya
Musk İngiltereyi hedefine koydu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2024 12:39

Sosyal medya platformu X'in sahibi milyarder Elon Musk, ülkedeki imza kampanyasına atıfta bulunarak İngiltere'yi "zalim bir polis devleti" olmakla suçladı.

Haberin Devamı

Musk, X'te yaptığı paylaşımda, İngiltere'de genel seçim çağrısı yapan kampanyada imza sayısının 2 milyonu aşmasının ardından daha önce de eleştirdiği İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve hükümetini yeniden hedef aldı.

İsveçli bir gazetecinin İngiltere'de yeni bir genel seçim çağrısı yapan halkın başlattığı kampanyada imza sayısının milyonları bulduğuna dair paylaşımını alıntılayan Musk, "Britanya halkı zalim bir polis devletinden bıktı." ifadesini kullandı.

ABD'de seçilmiş Başkan Donald Trump'ın müttefiki ve yakın çalışma ekibine dahil olan Musk, daha önceki eleştirisinde Starmer'in yönettiği İngiltere'de polisi halka ırklarına göre farklı muamelede bulunmakla suçlamıştı.

Ayrıca, Musk, hafta sonunda X'te, İngiltere'de Starmer'e halk desteğinin azaldığını gösteren bir grafik paylaşmıştı.

Haberin Devamı

The Hill gazetesinin haberine göre, İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcü ise Musk'ın yorumlarına dair, "Bireysel yorumlara girmeyeceğim. Başbakan, İngiliz halkı için en önemli konulara odaklanmış durumda." dedi.

Sözcü, sokakları korumanın hükümetin misyonunun "açık bir şekilde önemli bir parçası" olduğunu vurgulayarak, Starmer'ın Trump ve Musk ile çalışmayı dört gözle beklediğini söyledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Elon Musk#İngiltere#Dünya

BAKMADAN GEÇME!