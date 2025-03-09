Musk ile Rubio kabinede atışmış

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NYT’a konuşan kaynaklara göre toplantıda Musk, “kimseyi kovmadınız” diyerek Bakan Rubio’yu personel sayısını azaltmamakla suçladı. Rubio ise Musk’ın dürüst davranmadığını belirterek, “alaycı bir tavırla” Dışişleri Bakanlığında “erken emekliliğe ayrılan 1500 kişinin” işten çıkarma olarak sayılıp sayılmadığını ve Musk’ın yeniden “işten çıkarma şovu” yapabilmesi için söz konusu kişileri tekrar işe almayı isteyip istemediğini sordu.

TRUMP’TAN MUHABİRE AZAR

İkili arasındaki tartışma “rahatsız edici” şekilde uzadıktan sonra Trump, araya girerek “harika bir iş” çıkardığını söylediği Rubio’yu savundu. Trump, Rubio’nun uğraşması gereken çok şey olduğunu ve sürekli seyahat ettiğini dolayısıyla herkesin birlikte çalışması gerektiğini söyledi. NBC muhabiri ise iddiayı Trump’a sordu. Trump, “Çatışma yok. Ben de oradaydım. Sen bir başbelasısın. Bu soruyu sormaman gerekiyor çünkü burada Dünya Kupası’ndan bahsediyoruz ama Elon Musk ile Marco Rubio, ikisi de harika bir iş çıkarıyor. Ortada bir çatışma yok” yanıtını verdi.