Murov Dağı’nda zafer pozu

Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı harekât 14’üncü gününe girdi. Dağlık Karabağ’ın kuzeyi ve doğusunda 5 farklı cephede ilerleyen Azerbaycan ordusu, Murov Dağı’ndaki birçok tepeyi alarak, stratejik noktaları ele geçirip, harekâtın seyrini değiştirdi.

ZORLU DAĞ YOLUNDA 2 SAATLİK YOLCULUK

Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan ateşkes anlaşmasından önce çatışmaların yoğun yaşandığı cepheye yolculuğumuz sabahın erken saatinde başladı. Murov Dağı’na giden yola çıktığımızda ise yol boyunca askeri araçların cepheye mühimmat taşıdığına şahit olduk. Askerlerin geçtiği yerleşim yerlerinde sivillerin sevgi gösterilerini gördük.

Yaklaşık 150 kilometrelik yolculuğun ardından ise ön cephedeki mevzilere giden Murov Dağı’nın eteklerine çıkan dağlık yoluna vardık. Burada 4 kontrol noktasında kendimizi tanıttıktan sonra engebeli, çoğu yerde sadece askeri araçların geçebildiği patika yoldan ilerledik. 2 saatlik zorlu dağ yolunu aştıktan sonra aracımızı güvenli bir alana park edip, 15 dakika dağdan yürüyerek Azerbaycan ordusunun mevzilerine vardık.

GARDAŞ TÜRKİYE’YE SELAMLAR OLSUN





Yanlarına vardığımız Azerbaycan askerleri, o noktaya kadar gelmemize önce şaşırdılar, ardından Türkiye’den geldiğimizi duyunca “Gardaşlarımız hoş gelmişsiniz” diyerek bizi sevinçle karşıladılar. Kazılan yaklaşık 2 metrelik mevzilerde konuştuğumuz askerler, “Azerbaycan ve gardaş Türk halkının dualarıyla, destekleriyle Ermenistan’ı öz topraklarımızdan govacağız. Tüm Azerbaycanlılar 30 yıldır bugünün hayalini kuruyor, Dağlık Karabağ’ı işgalden kurtarmadan dönmeyeceğiz” dediler. Mevzilerde zafer pozu veren askerler, “Türkiye’ye selam olsun” diyerek bizi uğurladılar.