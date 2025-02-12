Münih raporu açıklandı: Batı’da Türkiye’ye olumlu bakış arttı

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“Çoklu kutuplaşma” başlığını taşıyan 151 sayfalık raporun ilk bölümlerinde, uluslararası sistemdeki büyük dönüşüm mercek altına alınıyor. ABD liderliğindeki tek kutuplu dünya düzeninin artık geride bırakılmakta olduğu, liberalizmin de ciddi sınamalarla karşı karşıya olduğuna işaret ediliyor.

İNGİLİZLER EN OLUMLU

- Türkiye’yi ülkelerinin müttefiki olarak görenlerin sayısı Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya’da arttı.

- Batılı ülkeler arasında Türkiye’ye yönelik en olumlu bakış İngiltere’de gözlendi. İngiltere’de 2023’te kamuoyunun yüzde 38’i Türkiye’yi müttefik olarak görürken, bu oran 2024’te yüzde 47’ye yükseldi.

- 2023 yılında Almanya’da yapılan ankette kamuoyunun yüzde 36’sı Türkiye’yi tehdit, yüzde 27’si müttefik olarak nitelendirirken, 2024 sonunda bu oranlar sırasıyla yüzde 31.2 ve 32.8 oldu. Almanların yüzde 36’sı ise Türkiye’yi ne tehdit ne de müttefik olarak görüyor.

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- İtalya’da yapılan ankette de Türkiye’yi müttefik olarak nitelendirenlerin oranı yüzde 30’dan yüzde 33.5’e yükseldi; tehdit olarak görenler ise yüzde 34’ten, yüzde 28.1’e geriledi.

- 2023’te Türkiye’yi tehdit olarak algılayanların yüzde 39 ile en yüksek olduğu Fransa’da da bu oran 2024’te yüzde 33.2’ye geriledi. Türkiye’yi müttefik olarak görenlerin oranı da yüzde 28’den yüzde 31.20’ye yükseldi.

BRICS ÜLKELERİ DAHA POZİTİF

BRICS ülkeleri Çin, Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika’daki anket sonuçlarında da Türkiye’nin Batı’ya göre daha olumlu bir algıya sahip olduğu dikkati çekti. Anket sonuçlarına göre Çin’de Türkiye’nin müttefik olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 51.1, Hindistan’da yüzde 50.6, Brezilya’da yüzde 42.9 ve Güney Afrika’da yüzde 40.7.

TÜRKİYE ETKİN BÖLGESEL GÜÇ

Rapor, ABD, Çin ve Rusya’nın yanı sıra, Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika’dan da çok kutuplu dünyadaki potansiyel küresel güçler olarak bahsediyor. Türkiye’den ise ‘bölgesel güç’ diye bahsediliyor. Uluslararası sistemde mevcut güçlerinin ötesinde son derece önemli rol oynayabilen devletler bulunduğuna dikkat çekilen raporda, “Örneğin Katar, Suudi Arabistan ve Türkiye, ‘büyük güç’ olmayabilir, ancak bölgelerinde ve bazen de kendi bölgelerinin ötesinde siyasi ağırlıkları var” tespiti yapılıyor.Türkiye’deki ankette ise ‘ülkem, çoklu girişimler ve uluslararası örgütler yerine diğer ülkelerle ikili ilişkilere öncelik vermelidir’ görüşünü destekleyenlerin oranı yüzde 60’ı buldu.

BİLGİ NOTU

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61’nci Münih Güvenlik Konferansı 14-16 Şubat tarihlerinde Almanya’nın Münih kentinde yapılacak. Devlet adamları, kanaat önderleri, girişimciler ve uzmanlar küresel siyaset ve güvenliği ele alacak.