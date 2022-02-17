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Münih Konferansı yarın başlıyor

#Münih Konferansı#Türkiye’Den Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar#Ekrem İmamoğlu
Münih Konferansı yarın başlıyor

Dünya siyasetine ve ekonomisine yön veren liderler ve kanaat önderlerinin katıldığı Münih Güvenlik Konferansı’na bu yıl Türkiye’den Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katılıyor.

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Koronavirüs testi pozitif çıkan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun konferansa dijital ortamdan katılması bekleniyor.

30 DEVLET LİDERİ

18-20 Şubat tarihlerinde yapılacak konferansa 30’un üzerinde ülkenin devlet ve hükümet başkanları ile 100’den fazla bakanın yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcisinin katılacağı belirtildi. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Konseyi Başkanı Charles Michel, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in de katılımcılar arasında bulunacağı açıklandı.

ÇAVUŞOĞLU GİDEMEYECEK

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, koronavirüs testi pozitif çıktığı için son anda Münih programını iptal etmek durumunda kaldı. Savunma Bakanı Akar’ın konferans çerçevesinde muhataplarıyla ikili görüşmeler de yapması beklenirken İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu’nun dünya metropollerinin demokrasilerdeki öneminin tartışılacağı oturumda konuşma yapması bekleniyor. Rusya ise konferansı boykot ediyor.

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