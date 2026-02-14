Münih Güvenlik Konferansı başladı

Haberin Devamı

BU yıl 62’ncisi düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı dün başladı. Yaklaşık 250 panelin düzenleneceği konferansa 65 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra akademi, siyaset ve savunma sanayisinden yaklaşık 450 temsilcinin de katılım sağlaması bekleniyor. Türkiye’den tek konuşmacı ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek olacak. Şimşek, bugün düzenlenecek “Devrim Sonrası Suriye’nin Geleceği” başlıklı panelde gündemi değerlendirecek. Şimşek’in yanı sıra konferansta TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer alacak.

MERZ: ESKİ DÜNYA YOK

Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, konferansın açılış konuşmasında Rusya-Ukrayna Savaşı’na, ABD ve Çin’in dünya siyasetine etkisine değindi. Dünyanın artık eskisi gibi olmadığını vurgulayan Merz, “Bildiğimiz dünya düzeni artık yok. Haklar ve kurallar üzerine kurulu uluslararası düzen yıkılmanın eşiğinde. Açıkça ifade etmem gerekir ki o düzen kusurlu haliyle bile bugün mevcut değil” dedi. Avrupa’nın dünyanın değişen güç dengesinde konumlanması gerektiğine işaret eden Merz, “Yeni kapılar açacak, yeni fırsatları değerlendireceğiz ve doğru şekilde yaparsak, bu sınavdan daha da güçlenerek çıkacağız. Hegemonik hayallere hayır diyoruz” diye konuştu.

TÜRKİYE’Yİ İŞARET ETTİ

Avrupa’nın entegrasyonu ve transatlantik ortaklığı özgürlüğü korumak için artık tek başına yeterli olmayacağının altını çizen Merz, “Avrupa’nın yeni ticari ve siyasi ortaklara ihtiyacı var. Türkiye, Kanada, Japonya, Hindistan, Brezilya, Güney Afrika ve Körfez ülkeleri bu konuda kilit rol oynayacak. Karşılıklı saygıya dayalı ve uzun vadeli bir bakış açısıyla bu ülkelerle daha yakından çalışmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

MACRON’DAN AVRUPA’YA ÇAĞRI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da konferansta yaptığı konuşmada, daha güçlü bir Avrupa’nın, ABD dahil müttefikleri için daha iyi olacağını söyledi. Rusya tehdidine karşı Avrupa’nın jeopolitik bir güce dönüşmesi gerektiğini söyleyen Macron, Avrupa ülkelerini “egemenliklerini ve demokrasilerini” korumaya çağırdı. Kritik mineraller, silahlanma, teknoloji alanlarında bağımsız bir Avrupa istediğinin altını çizdi.

ABDİ DE DAVETLİ

Öte yandan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) lideri Mazlum Abdi ve Dış İlişkiler Sorumlusu İlham Ahmed de konferansa katıldı. Abdi ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir görüşme gerçekleştirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Rubio’nun Suriye heyetiyle, entegrasyon anlaşması ve güvenlik konularını görüştüğünü duyurdu.

ABD ve Çin dışişleri heyetleri Münih’te bir araya geldi.