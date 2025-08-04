Münbiç’te tehlikeli tırmanış

Haberin Devamı

Söz konusu saldırıda 4 asker ve 3 sivilin yaralandığı belirtildi. SDG ise Şam’ı yalanlayarak Suriye hükümeti saflarında faaliyet gösteren grupların sivillerin yaşadığı bölgeleri ondan fazla top mermisiyle hedef alan saldırılarına karşılık verdiklerini iddia etti. Taraflar, 10 Mart tarihinde SDG’nin Şam’daki merkezi yönetime entegtasyonu kapsamında bir anlaşma imzalasa da müzakereler zorlu bir süreçten geçiyor.

DÜRZİ ÇETELER RAHAT DURMUYOR

Öte yandan ülkenin güneyinde de emniyet mensupları ile Dürzi silahlı çeteleri arasında gerilim yaşandı. Suriye devlet televizyonu Ehbariye’nin aktardığına göre, dün Dürzi silahlı gruplar, ülkenin güneyindeki Süveyda vilayetinde Suriye iç güvenlik güçlerine ait bir noktaya saldırı gerçekleştirdi. Güvenlik kaynaklarının aktardığı bilgiye göreyse saldırıda Suriye güvenlik güçlerinden en az 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.