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Münbiç'te bomba yüklü araçla saldırı: 7 sivil öldü

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#PKK/YPG Saldırısı#Münbiç#Suriye
Münbiçte bomba yüklü araçla saldırı: 7 sivil öldü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2025 10:31

Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 7 sivil hayatını kaybetti.

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Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK/YPG'den arındırılan Münbiç'in güney girişinde araca yerleştirilen bomba infilak etti.

Düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 7 sivil öldü, 14 sivil yaralandı.

Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken yerel güvenlik güçleri, eylemin terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

SMO güçleri, Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 9 Aralık 2024'te Münbiç'i teröristlerden kurtarmıştı.

 

 

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#PKK/YPG Saldırısı#Münbiç#Suriye

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