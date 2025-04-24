Mumyalandı ziyarete açıldı... Onbinler Vatikan’a akın etti

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Papa Françesko’nun naaşı dün Vatikan’ın Aziz Petrus Bazalikası’na taşınıp ziyarete açılırken naaşın korunması için geçici mumyalama yapıldığı ve makyaj uygulandığı bildirildi.

NASIL YAPILDI

İtalyan Ulusal Tanatopraksi Enstitüsü’nün (INIT) kurucusu Andrea Fantozzi’ye göre 88 yaşındaki Papa’nın bedeni tanatopraksi olarak bilinen geçici bir mumyalama işleminden geçirildi. Fantozzi AFP’ye verdiği demeçte, işlemin koruyucu sıvıların dolaşım sistemi yoluyla enjekte edilmesini ve ardından yüz ve ellere estetik bakım yapılmasını içerdiğini belirterek “Amaç doğal çürüme sürecini yavaşlatmak” dedi. İşlemin 10 gün boyunca etkili olacağı ifade edildi.

İLK 36 SAATTE

Kimyasal bir sıvı kullanılan işlemin ölümden sonraki 36 saat içinde gerçekleştirilmesi gerekiyor ve birkaç saat sürüyor. Fantozzi, ölünün daha dingin ve doğal bir görünüme kavuşmasının etkisinin 10 güne kadar sürdüğünü söyledi. Fantozzi, gizlilik kaygıları ve Vatikan protokol hükümlerini gerekçe göstererek Francis’in mumyalama işlemini gerçekleştirip gerçekleştirmediğini teyit etmekten kaçındı. Vatikan ise yorum yapmayı reddetti.

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INIT, web sitesinde Papa 2’nci John Paul ve opera sanatçısı Luciano Pavarotti’yi uzmanlarının ilgilendiği önemli isimler arasında sayıyor. İtalyan medyası Fantozzi’nin, papalıktan istifa ettikte on yıl sonra 2022’de ölen Françesko’nun selefi 16’ncı Benedikt’in mumyalanmasını denetlediğini bildirdi.

ONBİNLER AKIN ETTİ

Arjantinli Papa’nın naaşını dün binlerce kişi ziyaret etti. Kapıların açılmasını bekleyen onbinlerce kişi kapıların açılmasını bekledi. Papa’nın cumartesi günü resmi törenle son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor. Törene aralarında ABD Başkanı Donald Trump’ın da birçok devlet liderinin katılması öngörülüyor.

ADAYLAR ARASINDA İSMİ GEÇİYOR

TRUMP’IN KARDİNALİ PAPA MI OLACAK

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Françesko’nun hayatını kaybetmesinin ardından yeni papanın kim olacağına ilişkin tartışmalar sürerken, ABD Başkanı Donald Trump’a verdiği destekle hatırlanan Kardinal Raymond Leo Burke’nin papalık şansı yeniden gündeme geldi. ABD’nin Wisconsin eyaletinde 1948’de doğan Burke, Papa Françesko’nun şubatta hastaneye kaldırılması üzerine ana akım medyada papalığa aday kardinaller arasında yer almıştı.

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PAPA İLE ARASI KÖTÜYDÜ

Burke, Katolik Kilisesi’ndeki geleneksel öğretileri savunması ve muhafazakâr duruşuyla öne çıkarken, ölen Papa Françesko’nun reformist bulunan yaklaşımlarına karşı duruşuyla biliniyor. Papa’nın eşcinsel kişiler hakkındaki görüşlerine karşı çıkan Burke’nin, boşanmış ve yeniden evlenen Katolik Hıristiyanların Kilise’nin tam haklarından yararlanmasına da itiraz ettiği biliniyor. 2014’te Papa’nın liderliğini, “dümensiz gemiye” benzetmesinin ardından Burke, Vatikan’ın ABD’deki en büyük eleştirmeni olarak öne çıkmaya başlamıştı. 2023’te Vatikan yönetimi, Burke’ün aylık maaşını, sağlık hizmetini ve kira ödemediği lojman ayrıcalıklarını iptal etmiş; Papa’nın bu kararı ayrıcalıkların yeniden düzenlenmesi olarak duyurulurken, basında “cezalandırma” olarak değerlendirilmişti.

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TRUMP’A DESTEK VERMİŞTİ

Burke, 2016’da ABD başkanlık seçimleri için kampanya sürecinde kürtaj karşıtı görüşlerini desteklediği Donald Trump’ın aile, evlilik ve din gibi konularda “kilise değerlerini koruduğunu” dile getirmişti.