Mumbai'de Yahudi kuruluşuna saldırı

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Hindistan'ın Mumbai eyaletinde, Yahudi bir yardım kuruluşunun merkezine de saldırı düzenlendiği bildirildi.

Hindistan medyasında yer alan haberlere göre, aşırı Yahudi Chabad Lubavitch grubunun Mumbai merkezinden silah sesleri geldi.



Merkezi New York'ta olan grubun internet sitesinde yer alan açıklamada ise, İsrail Konsolosluğunun yardım merkezinde yaşayan hahamla daha önce telefon görüşmesi yaptığı, "ancak görüşme yapılırken hattın aniden kesildiği ve ondan sonra bir daha temas kurulamadığı" belirtildi.