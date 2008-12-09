Mumbai saldırılarının mimarı yakalandı

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Pakistan’da güvenlik kuvvetleri, Hindistan’ın Mumbai kentinde 171 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırılarından sorumlu olan gruba ait olduğu öne sürülen bir kampı ele geçirirken, terör saldırılarının planlayıcısı olduğu belirtilen kişiyi de tutukladı.

Mumbai’de yapılan saldırılardan sorumlu tutulan Leşker-i Tayyibe örgütünün, Keşmir bölgesinin Pakistan’a ait kesiminde bulunan Muzafferabad kenti yakınlarındaki kampına önceki gün güvenlik güçleri tarafından bir baskın düzenlendi. Baskında, aralarında saldırının planlayıcısı olduğu belirtilen Zeki Rahman Lakhvi ile birlikte 4 kişi tutuklandı. Pakistanlı istihbarat yetkilileri ise gözaltına alınanların sayısının 6 olduğunu bildirdi.



Mumbai’deki saldırılara katılan ve ardından yakalanan terörist, elebaşı olarak Lakhvi’yi göstermişti. Pakistanlı yetkililer, Lakhvi’nin tutuklandığını resmen açıkladı. Operasyon sırasında kısa bir çatışma çıktı.



İstihbarat destekledi



Amerikan New York Times gazetesi, birçok terör eyleminin ardında olduğu belirtilen Leşker-i Tayyibe örgütünü, Pakistan istihbaratının gizlice desteklediğini yazdı. 20 yıl önce kurulan ve "Saf, temiz ordu" anlamına gelen Leşker-i Tayyibe, Pakistan istihbaratının mali ve lojistik desteğiyle, Keşmir’de Hint ordusuna karşı militan yetiştirdi.



Amerikalı yetkililere göre, daha sonra Pakistan yönetimi kontrolü yitirince, örgüt El Kaide’nin eline geçti. Amerikan istihbaratı, Mumbai saldırılarının mimarının, iletişim uzmanı olan Lakhvi olduğu konusunda görüş birliği içinde.