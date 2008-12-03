Mumbai garında patlayıcı bulundu

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Teröristlerin saldırısına maruz kalan Hindistan'ın Mumbai kentindeki garda yeni patlayıcılar bulunduğu, ancak bunların geçen haftaki saldırılardan kalmış olabileceği bildirildi.

Hindistan'daki televizyon kanalları, ana tren istasyonunda patlayıcılar bulunduğunu ve etkisiz hale getirildiğini duyurdu. CNN/IBN kanalı, patlayıcıların Mumbai'de 26 Kasımda başlayan saldırılar sırasında yerleştirilmiş olabileceğini aktardı.



Polis açıklamasında da, patlayıcıların garda sahipsiz bir çanta içinde bulunduğu kaydedildi. Mumbai'de, geçen hafta aralarında gar ile otellerin de bulunduğu yaklaşık 10 yere düzenlenen saldırılarda 171 kişi hayatını kaybetmişti. Hindistan, Dekkan Mücahitleri'nin üstlendiği saldırıların arkasında Pakistanlı militan grup Leşkeri Tayyibe'nin bulunduğunu savunuyor.