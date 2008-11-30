Mumbai’de bilanço 195 ölü, 295 yaralı

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İNANILMAZ SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİ

18 milyon nufüslu Mumbai’de turistlerin rağbet ettiği yedi mekanı hedef alan silahlı 10 militandan 9’u öldürüldü, biri canlı ele geçirildi. Dev otellerde bulunan cesetlerle birlikte ölü sayısı 195’e yükseldi, yaralı sayısı ise 295. En az 26 yabancı can verdi. Bunlardan 8’i İsrailli, 5’i ABD vatandaşı.



Cesetlere bubi tuzağı



Üç gün süren katliam ve kuşatmanın ardından Hint komandoların dün düzenlediği son operasyonda üç militan ve bir asker öldü. Seçkin Hint komandoları yerel saatle öğlene doğru oteli bastı. Şiddetli çatışmaların ardından otelin içinde kanlı bir köşe kapmaca oyunu başladı. Son üç terörist, terkettikleri salonları ateşe vererek otelin diğer bölümlerine doğru geri çekildiler. Otelin kontrolünü kademe kademe ele geçiren komandolar birkaç saat boyunca dikkatle ilerledi. Polis köpekleri, yerdeki cesetlerin ağzına gizlenmiş el bombaları buldu. Bubi tuzakları zaman zaman kontrollü olarak patlatıldı. Köşeye sıkışan son teröristler de sonunda öldürüldü. Toplam 610 rehine kurtarıldı.



Canlı ele geçen tek terörist, verdiği ifadede, "Hindistan’a 11 Eylül’ü yaşatmak istedik" dedi ve Pakistan’ın başkenti İslamabad’daki Mariott Oteli’ne eylül ayında düzenlenen saldırıdan "ilham aldıklarını" söyledi. Teröristin Pakistan vatandaşı olduğu iddiaları, Hint yetkililerin İslamabad’a yönelik sert açıklamalarıyla destekleniyor. Dün otellerin önünde toplanan Hint kalabalık, "Askerimiz geldi, Pakistan kaçtı" diye slogan attı. Pakistan ise, militanların ülkeyle bağlantısının kanıtlanması durumunda "gerekenin yapılacağını" ve "sonuçta ortak bir düşmana karşı savaşıldığını" vurgulamayı sürdürüyor.



Terörün kronolojisi



Çarşamba: Otomatik silahlar taşıyan İslamcı militanlar, yerel saatle 22.00’de Mumbai’de yedi mekana birden saldırı düzenledi. İki lüks oteller, iki hastane, bir tren garı, bir kafe ve bir Yahudi kültür merkezi hedef alındı.



Perşembe: Onlarca rehinenin öldürüldüğünün anlaşılması üzerine polis operasyonu başladı. Ardından Hint komandolar iki otelde oda oda çatışmalara girdiler. Hint terörlemücadele birimi şefi çatışmada öldü. Tac Oteli’ndeki bazı rehineler kurtarıldı.



Cuma: Trident Oberoi Oteli’ndeki 143 rehine kurtarıldı, iki militan öldürüldü. Yahudi kültür merkezindeki beş rehine ise ölü bulundu. Tac Oteli’ndeki militanlar düne kadar şiddetle karşı koymaya devam ettiler.



60 SAATLİK DEHŞET



Mumbai’de 60 saat süren terör, tarihi Tac Mahal Oteli’ne dün düzenlenen operasyonla son buldu. 10 teröristten dokuzu öldürüldü, biri canlı ele geçirildi.



’Hindistan’ın 11 Eylülü’nde, 26’sı yabancı olmak üzere 195 kişi can verdi, yaralı sayısı ise 295. Üç gün süren kuşatmanın ardından harabeye dönen dev otellerde başka cesetler de bulunabilir.



