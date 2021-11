Mumbai’da beş terörist kayıp

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Kaçan militanların saklandıkları yerden her an çıkarak yeni bir saldırı düzenlemesinden korkuluyor.

HİNDİSTAN’ın Mumbai şehrindeki eş zamanlı silahlı saldırıları düzenleyen ve tamamı Pakistanlı olduğu bildirilen militanlardan beşinin kaçmayı başardığı öne sürülüyor. Hint yetkililer, yaklaşık 200 kişinin can verdiği saldırılarda rol alan 10 militandan 9’unun öldürüldüğünü açıklamıştı. Canlı ele geçen tek terörist olan Azam Amir Kasab’ın (21) ifadesi de bu yöndeydi.



İngiliz gazetesi The Times ise, Mumbai şehri yetkililerine dayanarak verdiği haberde, tüm bulguların, "saldırıda 15 kişinin yer aldığına" işaret ettiğini vurguladı. Teröristlerin Hindistan sularına girdiği Hint balıkçı teknesinden, 15 ceket ve hatta 15 diş fırçası çıktı. Görgü tanıklarının ifadeleri de, saldırganların 10’dan fazla olduğunu doğruluyor.



Beş militanın kaçmış olma ihtimali, alarm düzeyinin "savaş durumu" olarak devam ettiği Hindistan’da gerilimi yeniden artırdı. Kaçan militanların saklandıkları yerden her an çıkarak yeni bir saldırı düzenlemesinden korkuluyor.



Bir istifa daha



Başkenti Mumbai olan Maharaştra eyaletinin Başbakanı Vilasrao Deşmuh da saldırı sonrası istifa eden Hint yetkililer arasına dün katıldı. Hindistan ve Pakistan hükümetleri arasındaki gerilim tırmanırken, Pakistan Devlet Başkanı Asıf Ali Zerdari, Hindistan’dan, saldırılar yüzünden ülkesini cezalandırmamasını istedi ve militanların bölgeyi savaşa sürükleyebilecek güce sahip olduğunu söyledi. Beyaz Saray’ın görevlendirdiği ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice, bugün Hindistan’da olacak. Bu arada Hindistan Dışişleri Bakanlığı, dün ülkedeki Pakistan Büyükelçisi şahid Malik’i çağırarak resmen protesto notası verdi. Notada, İslamabad’ın, "kendi topraklarından kaynaklanan terörizmle mücadele edemediği" bildirildi.