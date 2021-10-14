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Mültecileri durdurmak için Avrupa'nın ortasına yeni duvar çekiliyor

#Avrupa Birliği#Mülteci#Duvar
Mültecileri durdurmak için Avrupanın ortasına yeni duvar çekiliyor

Polonya, mülteci akınını durdurmak için Belarus sınırına 400 km boyunca dikenli telden duvar örmeye hazırlanıyor.

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Avrupa Birliği’ne kızan Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko’nun Avrupa’ya mülteci geçişini gevşetmesi üzerine Polonya, bu ülkeyle sınıra dikenli telden duvar çekmek için harekete geçti.
Polonya Parlamentosu’na sunulan yasanın önümüzdeki günlerde kabul edilerek hayata geçirilmesi bekleniyor.

Sınır hattına inşa edilecek engelin aşılamayacak yükseklikte, sağlam ve sürekli kamera gözetim altında olacağı belirtildi.

Mültecileri durdurmak için Avrupanın ortasına yeni duvar çekiliyor

 

LUKAŞENKO’DAN AB’YE

Eski Sovyet cumhuriyeti Belarus ile AB üyesi Polonya arasında mülteci krizi geçen mayıs ayında patlak verdi. Belarus’ta 9 Ağustos 2020 tarihinde yapılan başkanlık seçimlerini Aleksander Lukaşenko’nun baskıyla kazanmasını kınayan AB bir dizi yaptırımı devreye soktu. Bunun üzerine Belarus lideri Aleksander Lukaşenko, “Biz yıllarca mültecileri Avrupa sınırından uzak tutmak için çaba sarf ettik. Bu iyiliğimize karşılık Batı, Belarus’ta isyanları teşvik etti. Biz de mültecilerin yolunu açıyoruz” açıklamasını yaptı.

MÜLTECİLERE YENİ YOL

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Lukaşenko’nun bu kızgın açıklamasından hemen sonra Polonya, Litvanya ve Estonya sınırı mülteci akınına uğradı. Genelde Irak, Suriye ve Afganistan kökenli mülteciler Belarus üzerinden Avrupa Birliği ülkelerine geçiş yapmaya başladı.

SIĞINMACILAR ALMANYA’YA AKIN ETTİ

TÜRKİYE ile yapılan mülteci anlaşması Ege ve Balkanlar’dan geçişi önemli ölçüde azaltırken son dönemde Belarus, Avrupa Birliği’ne geçiş için en önemli kapı olmaya başladı. Alman federal polisinin açıklamasına göre yıl başından bu yana Polonya’dan 4.300’den fazla sığınmacı ülkeye yasadışı geçiş yaptı. Sığınmacıların büyük bir kısmı Irak, Suriye, Yemen ve İran kökenli.

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#Avrupa Birliği#Mülteci#Duvar

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