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Dünya
Celal ÖZCAN / BERLİN
Haber Giriş: 24.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Mültecilere Türkiye’de daha iyi bakılıyor

Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
Mültecilere Türkiye’de daha iyi bakılıyor
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Almanya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Michael Roth, AB’yi yıllardır mülteci sorununa ortak bir çözüm bulamamakla eleştirdi.

Mülteci sorununun küresel bir sorun ve Avrupa için bir sınav olduğunu vurgulayan Michael Roth, daha fazla mülteci alan ülkelere mali yardımın arttırılması gerektiğini kaydetti. Kamu radyosu DLF’ye konuşan Roth, “Avrupa Türkiye’nin mülteci baskısı altında” diyen gazeteciye, “Türkiye’deki mülteciler mi yoksa bazı Avrupa ülkelerindeki mülteciler mi daha iyi şartlar altında, bunun değerlendirmesini size bırakıyorum” diyerek, Yunanistan’daki mülteci kamplarında yaşanan sefalete atıfta bulundu.

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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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