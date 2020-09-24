Mültecilere Türkiye’de daha iyi bakılıyor

Mülteci sorununun küresel bir sorun ve Avrupa için bir sınav olduğunu vurgulayan Michael Roth, daha fazla mülteci alan ülkelere mali yardımın arttırılması gerektiğini kaydetti. Kamu radyosu DLF’ye konuşan Roth, “Avrupa Türkiye’nin mülteci baskısı altında” diyen gazeteciye, “Türkiye’deki mülteciler mi yoksa bazı Avrupa ülkelerindeki mülteciler mi daha iyi şartlar altında, bunun değerlendirmesini size bırakıyorum” diyerek, Yunanistan’daki mülteci kamplarında yaşanan sefalete atıfta bulundu.