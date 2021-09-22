Mültecilere atlı, kırbaçlı müdahale

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Teksas’ın Del Rio kenti yakınlarında kaydedilen görüntülerde sınır polisinin, atlarıyla mültecileri Meksika’ya ittiği, bir sınır koruma görevlisinin Haitili bir göçmeni kırbaçladığı görülüyor. Bir videoda da sınırı ayıran nehri geçmek isteyen mültecilere ABD’li görevlinin “Defolun buradan! Meksika’ya geri dönün” diye bağırdığı duyuluyor.

Olayla ilgili içişleri bakanlığınca soruşturma başlatılırken, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, “Tüm detaylara sahip değilim ama bu görüntüleri izleyen hiç kimse bunun kabul edilebilir ya da uygun olduğunu düşünemez” dedi. Del Rio’nun karşı tarafında yaklaşık 10 bin Haitili ABD’ye giriş yapmak için bekliyor. ABD bir yandan da ülkede kaçak bulunan binlerce Haitiliyi uçaklara bindirip ülkelerine sınır dışı ediyor.