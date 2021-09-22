Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kendine yaptığı resimlerine ilgi büyük...Pelin Karahan yardım için sergi açacakKendine yaptığı resimlerine ilgi büyük...Pelin Karahan yardım için sergi açacak!#Pelin Karahan
Hondadan Japonyada bir ilkHonda'dan Japonya'da bir ilk#Honda
Trafikteki yeni kâbus çakarlı minibüslerTrafikteki yeni kâbus çakarlı minibüsler#Çakarlı Minibüs
Mengü’ye son görevMengü’ye son görev#Şahin Mengü
Sepaş Plastik Genel Koordinatör’ü Dilek Batmaz: İthalatı azaltıp ihracatı arttıracağızSepaş Plastik Genel Koordinatör’ü Dilek Batmaz: İthalatı azaltıp ihracatı arttıracağız#Sepaş Plastik Genel Koordinatör
Son dakika: Galatasarayda değişim ve rotasyon zamanı Kayserispor ilk 11inde...Son dakika: Galatasaray'da değişim ve rotasyon zamanı! Kayserispor ilk 11'inde...#Galatasaray
Son Dakika: Fenerbahçeye Serdar Dursundan iyi, İrfan Candan kötü haber Giresunspor maçında...Son Dakika: Fenerbahçe'ye Serdar Dursun'dan iyi, İrfan Can'dan kötü haber! Giresunspor maçında...#Fenerbahçe
Alman tıp ödülü Nobel için kapıyı açtıAlman tıp ödülü Nobel için kapıyı açtı#Özlem Türeci
Transatlantik ilişkilerde ipler gerildiTransatlantik ilişkilerde ipler gerildi#Fransa
Sadettin Kaynakın yaşamı film olacakSadettin Kaynak'ın yaşamı film olacak#Saadettin Kaynak
HABERLERDünya Haberleri

Mültecilere atlı, kırbaçlı müdahale

#ABD#Mülteci#Kırbaç
Mültecilere atlı, kırbaçlı müdahale

ABD sınır muhafızlarının at üstünde mültecileri kovaladığı görüntüler tepki çekti.

Haberin Devamı

Teksas’ın Del Rio kenti yakınlarında kaydedilen görüntülerde sınır polisinin, atlarıyla mültecileri Meksika’ya ittiği, bir sınır koruma görevlisinin Haitili bir göçmeni kırbaçladığı görülüyor. Bir videoda da sınırı ayıran nehri geçmek isteyen mültecilere ABD’li görevlinin “Defolun buradan! Meksika’ya geri dönün” diye bağırdığı duyuluyor.

Olayla ilgili içişleri bakanlığınca soruşturma başlatılırken, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, “Tüm detaylara sahip değilim ama bu görüntüleri izleyen hiç kimse bunun kabul edilebilir ya da uygun olduğunu düşünemez” dedi. Del Rio’nun karşı tarafında yaklaşık 10 bin Haitili ABD’ye giriş yapmak için bekliyor. ABD bir yandan da ülkede kaçak bulunan binlerce Haitiliyi uçaklara bindirip ülkelerine sınır dışı ediyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Mülteci#Kırbaç