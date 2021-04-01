Mülteciler için söz çok, para az

BM, beşincisi düzenlenen konferansta 8.5 milyar Euro toplanmasını hedefliyordu ancak katılımcılar sadece 5.3 milyar Euro taahhütte bulundular. Toplam taahhüdün 3.7 milyar Euro’su AB ve üyelerinden geldi.

EN ÇOK ALMANYA’DAN

ABD ve İngiltere’nin önceki konferanslara oranla daha az taahhütte bulunması dikkat çekerken Almanya, 1.78 milyar Euro ile tek başına en yüksek taahhütte bulunan ülke oldu. Konferans sonrasında yayımlanan ortak açıklamada, Türkiye’nin sığınmacı krizine verdiği kapsamlı karşılığın iyi uygulamalar, alınan dersler ve kıymetli tecrübeleri yansıtmaya devam ettiği dile getirildi.

TÜRKİYE’YE TAKDİR

Türkiye’nin en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke olduğunun hatırlatıldığı belgede, “Konferans ayrıca Türkiye’nin sığınmacıların kendi kendilerine yetmesini ve sosyal uyumunu desteklemek için gösterdiği çabaları takdir etmiştir” değerlendirmesinde bulunuldu. Türkiye’nin sığınmacılar için sağlık, eğitim ve sosyal hizmetler gibi imkânlarla iş gücü piyasasına katılım olanağı sağladığı belirtilen açıklamada, “Türkiye sığınmacılarla ilgili maliyetin büyük kısmını omuzlamaktadır” denildi.

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