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Mülteci krizinde kalıcı çözüm uzak

#Polonya#Belarus#Merkel
Mülteci krizinde kalıcı çözüm uzak

Merkel-Lukaşenko görüşmesi sonrası Polonya sınırındaki 2 bin kişi hava şartlarından korunaklı bir alana nakledildi. Ancak krize kalıcı bir çözüm bulma çabalarında henüz bir sonuca ulaşılamadı.

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ALMANYA Başbakanı Angela Merkel ile Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko görüşmesinin ardından Polonya sınırında tansiyonun düşürülmesi yönünde adımlar atılsa da arka planda krize kalıcı bir çözüm bulunabilmiş değil. Belarus sınır gücü, Polonya sınırındaki ormanda kurulu kampın boşaltıldığını ve kamp sakinlerinin “gönüllü olarak” yakınlardaki bir kabul merkezine yerleştirildiğini duyurdu. Terk edilmiş çadırların fotoğrafları yayımlanırken, Polonyalı yetkililer de kampın boşaltıldığını doğruladı.

KARŞILIKLI SUÇLAMALAR

Yeniden yerleştirme, Belarus’tan 431 kişiyi taşıyan ilk geri dönüş uçağının Irak’a indiği gün gerçekleşti. Gece eksi 3 dereceye düşen sıcaklıklarda, ıslak orman zemininde beklemek zorunda kalan yaklaşık 2 bin kişi, şimdi Polonya’ya geçiş kapısı “Bruzgi” yakınlarındaki lojistik deposunda kalıyor. Belarus Kızılhaçı, buradaki göçmenlere gıda ve diğer yardım malzemelerini sağladı. Sahada geçici önlemler alınmış olsa da politika arenasında belirsizlik sürüyor. AB ülkeleri, krizde tüm sorumluluğun Lukaşenko’ya ait olduğunu, çözümün de Belarus tarafında aranması gerektiğini savunuyor. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Lukaşenko hakkında sert ifadeler kullanarak, “Belarus’un başında bulunan diktatör, üçüncü ülke vatandaşlarını rehin olarak elinde tutuyor. Sınırda yaşanan olaylara Belarus rejiminin alçakça provokasyonu olarak bakmak gerekiyor” açıklamasını yaptı.

RUSYA YENİDEN DEVREDE

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Tepkiler üzerine AB ile görüşmelerin çıkmaza girdiğini duyuran Belarus’un lideri Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov görüşme sonrası, “Belarus-Polonya sınırındaki mülteci krizi maalesef çözüm noktasından uzakta. Çözümün sadece Belarus veya Rusya’nın çabasıyla değil, Belarus ile AB arasında yapıcı görüşmelerle bulunabileceğine inanıyoruz” açıklamasını yaptı.

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#Polonya#Belarus#Merkel

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