‘Mükemmel Tugay’ Romanya’da

Askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre, tatbikatın yığınaklanma safhası kapsamında toplam bin 351 personelin ve 215 askeri aracın kara ve havayolu ile 10 Mayıs 2021’den itibaren İstanbul ve Çorlu’dan Romanya’ya intikali tamamlandı. Bu kapsamda 3’üncü Kolordu Komutanlığı ordugâh bölgesini Bükreş’te, 66’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı da ordugâhını Cincu’da kurarak faaliyetlerine başladı.

1100 PERSONEL

Özellikle 66’ncı Mekanize Piyade Tugayı, TSK’daki en modern silah, teçhizat ve araçlarla donatılmış, emsalleri arasında lojistik açıdan NATO’nun en donanımlı ve Mobil Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti (VJTF) olarak biliniyor. 66’ncı Tugay, VJTF sertifikasyonu için geçen aralık ayında yapılan NATO Harbe Hazırlık denetlemesinde “Mükemmel (Excellent)” derecesini de almıştı. Cincu’daki tatbikata 66’ncı Tugay’dan toplam 1100 ‘Mükemmel Personel’ katılıyor. 66’ncı Tugay, tatbikat bölgesinde tüm ikmal, iaşe ve ibatesini kendi imkânları ile karşılarken, birliğin sağlık desteği de sahra koşullarında sağlanıyor. Söz konusu tatbikatla birlikte, Birinci Dünya Savaşı’nda müttefik ülkelerle birlikte Romanya cephesinde çarpışan ve şehitler veren Türk Ordusu tam 105 yıl sonra bir kez daha Romanya’da NATO kapsamında Türk bayrağını dalgalandırdı. Tatbikatta NATO Antlaşması 5’inci madde gereği kolektif savunmaya yönelik müttefik ülkelerle müşterek eğitim icra ediliyor.

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