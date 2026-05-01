Mühürlü sır ifşa oldu: Epstein davasındaki 7 yıllık ipucu

ABD’de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılanırken cezaevinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’in, ölümünden haftalar önce yazdığı ve “intihar notu” olarak değerlendirilen bir metnin yıllardır gizli tutulduğu iddia edildi.

The New York Times tarafından ortaya atılan iddiaya göre, söz konusu not New York’taki bir mahkeme dosyasında mühürlü şekilde saklanıyor.

“VEDA ZAMANI” NOTU MAHKEMEDE KİLİTLİ

Epstein’in hücre arkadaşı Nicholas Tartaglione, milyarderin ilk intihar girişiminden sonra hücrede bir not bulduğunu öne sürdü.

Tartaglione’ye göre notta şu ifadeler yer alıyordu:

“Ne yapmamı istiyorsunuz, ağlayıp sızlayayım mı? Veda zamanı.”

Söz konusu belge, Tartaglione’nin kendi davasının bir parçası olarak bir federal yargıç tarafından mühürlendi ve o tarihten bu yana kamuoyuna açıklanmadı.

Jeffrey Epstein'ın hücre arkadaşı Nicholas Tartaglione'nin, Epstein dosyalarından 23 Temmuz 2019 tarihli bir fotoğrafı. Kaynak: ABD Adalet Bakanlığı

SORUŞTURMALARDA KRİTİK DELİL Mİ?

Habere göre, notun gizli tutulması, Epstein’in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmaların önemli bir delilden yoksun kalmasına neden olmuş olabilir.

ABD Adalet Bakanlığı’nın yayımladığı milyonlarca sayfalık Epstein dosyasında bu nota rastlanmadığı, hatta bakanlık yetkililerinin de belgeyi görmediği belirtildi.

ÖLÜMÜ HALA TARTIŞMA KONUSU

2019 yılında New York’taki cezaevinde ölü bulunan Epstein’in ölümü resmi olarak “intihar” olarak kayıtlara geçti. Ancak güvenlik zafiyetleri ve çelişkili ifadeler, olayın arkasında başka ihtimaller olabileceğine dair tartışmaları yıllardır gündemde tutuyor.

Uzmanlara göre, eğer söz konusu not gerçekten Epstein tarafından yazıldıysa, ölümünden önceki ruh haline dair kritik ipuçları barındırabilir.