Muhtıra gerilimi sürüyor... Ermenistan çıkış arıyor

Krize yönelik ilk arabuluculuk adımları, anayasaya göre temsil yetkisi bulunan Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ile Karabağ Ermenileri sözde başkanı Araik Arutunyan’dan geldi. Sarkisyan ile Arutunyan, dün peş peşe Başbakan Nikol Paşinyan ve Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ile görüştü. Sarkisyan, Ermenistan’daki muhalefetin görüşlerini taraflara iletme görevini üstlenirken, Arutunyan da ordunun sözcülüğünü yaptı.

SEÇİMLERE KADAR STATÜKO ÇAĞRISI

Görüşmelere ilişkin basına sızan bilgilere göre, krizden siyasi çıkış yolu olarak, Başbakan Paşinyan’ın Genelkurmay Başkanı Gasparyan’ın görevden alınmasını iptal etmesi istendi. Ordudan da, muhtırayı bir tarafa bırakarak, yeniden Ermenistan siyasi yönetiminin emri altına girmesi talep edildi. Mevcut statükonun, ülkedeki siyasi partilerin anlaşarak yapacakları genel seçimlere kadar devam korunması istendi. Bu arada Erivan’da görüşmeler devam ederken, 15 bin civarında Paşinyan karşıtı gösterici tekrar sokaklara indi. Parlamento binası önünden başlayan gösterilerde, “Paşinyan istifa” sloganları atıldı.

ALİYEV: FELAKET OLUR





Ermenistan’da yaşanan gelişmeler Azerbaycan tarafından da yakından takip ediliyor. Ermeni çetelerinin Karabağ’da gerçekleştirdikleri Hocalı katliamının 29’uncu yıldönümünde Bakü’de basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan’da yaşananların bu ülkenin iç meselesi olduğunu vurgulayarak, “Ermenistan’dan 10 Kasım 2020 tarihli üçlü anlaşmaya sadık kalmasını bekliyoruz. Ermenistan’ın bu anlaşmadan cayması, rövanş düşüncesiyle hareket etmesi daha büyük felaketlere yol açar” dedi.