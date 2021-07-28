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Dünya
Haber Giriş: 28.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Muhasebecisi vasisi olacak

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Muhasebecisi vasisi olacak

ABD’li pop yıldızı Britney Spears, vasiliğinin babası Jamie Spears’tan alınıp muhasebecisine verilmesini talep etti.

Ünlü şarkıcının avukatı, talebi önceki gün mahkemeye sundu. Başvuruda Spears’ın yeni vasisi olarak muhasebecisi Jason Rubin’in atanması istendi. Geçtiğimiz günlerde ilk kez mahkemede ifade veren Spears, babasının hayatının kontrolünü eline geçirdiğini ve kendisini istismar ettiğini iddia etmişti. Çocuk sahibi olmasına bile izin verilmediğini belirten Spears, babasının hayatını kontrol etmeyi bırakana kadar bir daha sahneye çıkmayacağını açıklamıştı. Spears’ın 2.7 milyon doları nakit olmak üzere yaklaşık 60 milyon dolarlık serveti bulunuyor. Baba Jamie Spears 2008’de kızının akıl sağlığı problemleri yaşadığını ileri sürerek servetinin kontrolünü eline almıştı.

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