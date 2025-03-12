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Muhaliflere katılmıştı: Suriye'de eski diplomata suikast

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#Suriye#Suikast#Eski Diplomat
Muhaliflere katılmıştı: Suriyede eski diplomata suikast
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2025 09:45

Suriyeli eski diplomat Nureddin İbrahim el-Lebad, Dera ilinde düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Lebad'ın, 2013'te devrik Baas rejiminden ayrılarak muhaliflerin safına katıldığı bildirildi.

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Suriyeli eski diplomat Nureddin İbrahim el-Lebad, ülkenin güneyindeki Dera iline bağlı Sanamayn ilçesinde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Memleketi Sanamayn'da suikasta uğrayan Lebad, kimliği belirsiz kişilerce yapılan silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Baas rejimi döneminde Dışişleri Bakanlığında "Müzakereci Bakan" olan Lebad, Suriye'nin Sana, Bağdat, Ankara, Paris ve Trablus Büyükelçiliği ile Bingazi Konsolosluğu'nda görev yapmıştı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre Lebad, 2013'te devrik Baas rejiminden ayrılarak muhaliflerin safına katılmıştı.

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#Suriye#Suikast#Eski Diplomat

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