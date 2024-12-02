Muhalifler Hama yolunda

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Suriye’de Heyet Tahrir Şam’ın (HTŞ) başını çektiği muhalif silahlı grupların geçen hafta çarşamba günü başlattıkları geniş çaplı saldırı sonucu Halep’in büyük kısmında kontrolü kısa sürede ele geçirmelerinin ardından, dün sahada çatışmaların yoğunlaşacağı sinyali gelmeye başladı. Muhalif gruplar güneydeki Hama kentine yönelirken, Suriye ordusu ile Rus uçakları, İdlib ve Halep çevresine hava saldırıları düzenledi.

ÜÇ BÖLGEDE RUS UÇAKLARI

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Rusya’nın önceki akşam İdlib ve Hama’nın kırsal bölgeleri ile Halep’in bazı mahallelerini vurduğunu, dün sabah saatlerinde de İdlib’e hava saldırıları düzenlediğini ve en az bir kişinin öldüğünü duyurdu. Dün ayrıca SU-24 tipi Rus savaş uçakları Halep Üniversite Hastanesi’ne hava saldırısı düzenledi. İlk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 50 kişi yaralandı. SOHR’a göre, saldırıların başladığı 27 Kasım Çarşamba gününden bu yana aralarında en az 20 sivilin de bulunduğu en az 372 kişi hayatını kaybetti.

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‘BİLEREK ÇEKİLDİK’

Muhaliflerin Hama kentine yönelik ilerleyişi ise sürdü. Kentin savunmasındaki stratejik noktalardan biri olarak kabul edilen T-4 askeri hava üssündeki rejim askerlerinin bölgeden ayrıldığı bildirildi. Öte yandan SOHR, Şam yönetiminin Hama kırsalındaki köylerin etrafına savunma hattı çekmek için takviye kuvvetler gönderdiğini bildirdi. Ciddi bir direniş göstermeden Halep’i muhaliflere bırakan ve birçok stratejik noktadan çekilen Suriye ordusundan ise “karşı saldırıya hazırlık amacıyla birliklerin geçici olarak çekildiği” açıklaması geldi.





‘ORTADAN KALDIRACAĞIZ’

Önceki gün “toprak bütünlüğümüzü savunacağız” mesajını veren Suriye lideri Beşar Esad, dün de “terörist” gruplar olarak adlandırdığı muhalif silahlı güçleri “ortadan kaldıracaklarını” söyledi. Suriye resmi haber ajansı SANA, Gürcistan’a bağlı Abhazya Özerk Cumhuriyeti lideri Badra Ganba ile telefon görüşmesi yapan Esad’ın, “Terörizm yalnızca güç dilinden anlar. Bizim kim tarafından destekleniyor olurlarsa olsunlar bu teröristlere karşı kullanacağımız dil de budur” ifadelerini kullandığını aktardı.

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RUS SİLAHLARINI ELE GEÇİRDİLER

Halep’te kontrolü ele geçirdikten sonra güneydeki Hama’ya doğru harekete geçen muhalif unsurların, Halep’in 40 km güneyinde yer alan Kuveyris askeri havalimanında da kontrolü ele aldığı ve buradaki gelişmiş Rus silahlarını ele geçirdiği bildirildi. Rus askeri sitelerinden Voenniy Obozrevatel’in hava üssünde faal olan Rus yapımı Pantsir kısa menzilli hava savunma sistemi, mühimmatlarıyla birlikte hafif taarruz uçağı L-39, makineli uçaksavar sistemi Şilke ve Uragan 220 mm füze sistemi muhaliflerin eline geçti. İdlib yakınında yer alan Dahur askeri üssü de HTŞ’nin kontrolüne geçti. Yine Rus savaş muhabirlerinin aktardığına göre burada Rus yapımı T-72, T-55 tanklarıyla, Mİ-8 helikopteri, BTR-80 personel taşıyıcı, 130 milimetrelik M-46 top ve yaylım ateş “Grad” füze sistemleri el değiştirdi.

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Rus haber kaynaklarına göre, Suriye’deki Rus kuvvetleri komutanı General Sergey Kisel’in görevden alındığı haberleri yayılmaya başladı. Rus “Ribar” haber sitesi görevinden alınan Gereal Kisel yerine Moskova’dan General Aleksander Çayko’nun bölgeye gönderildiğini yazdı.