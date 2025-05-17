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Muhalif milletvekili çatıya çıktı: İntiharla tehdit etti

Güncelleme Tarihi:

#Slovenya#Muhalif Milletvekili#İntihar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2025 13:24

Slovenya'da muhalif milletvekili Andrej Hoivik, parlamento binasının çatısına çıkarak intihar tehdidinde bulundu. Kimseyi suçlamadığını belirten Hoivik, "Bu ülkeye yaptıkları şeyler doğru değil" şeklinde bağırdı.

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Slovenya'da muhalefetteki Sloven Demokrat Partisi'nden (SDS) milletvekili Andrej Hoivik, cuma günü parlamento binasının çatısına çıkarak aşağıya atlama tehdidinde bulundu.

Parlamentonun çatısından çevredekilere seslenen Hoivik, Başbakan Robert Golob dahil olmak üzere kimseyi suçlamadığını söyledi. Hoivik, "Bu ülkeye yaptıkları şeyler doğru değil" şeklinde bağırdı.

Hoivik'in olay sırasında çatıdaki bir kadına seslenerek, "Lütfen, eğer bir adım daha atarsan aşağı atlayacağım" dediği duyuldu.

NEDENİ BİLİNMİYOR

Olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri çağrıldı. Milletvekili Hoivik, itfaiye ekipleri tarafından çatıdan indirildi. Polis, olayda kimsenin yaralanmadığını açıkladı.

Hoivik'in intihar girişiminde bulunma nedeni bilinmezken, Slovenya medyası milletvekilinin kriz geçirdiğini ve son haftalarda yorgunluk ve duygusal tükenmişlik belirtileri gösterdiğini aktardı.

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SDS lideri ve eski Başbakan Janez Jansa sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Dayan Andrej Hoivik, yalnız değilsin" ifadelerini kullandı. SDS parlamento grubundan yapılan açıklamada da, "Bazen hayatın karşımıza çıkardığı imtihanlar çok ağır olabiliyor. Herkesten anlayış ve bekliyoruz" denildi.

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#Slovenya#Muhalif Milletvekili#İntihar

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