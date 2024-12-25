Muhalif gruplar silahlarını bırakıyor: Yeni Suriye’den tek ordu adımı

Haberin Devamı

Suriye’de Esad rejimini devirdikten sonra devletleşme çalışmalarına hız veren Heyet Tahrir eş Şam (HTŞ) liderliğindeki muhalif güçler dün önemli bir karara imza attı. Suriye’nin yeni lideri Ahmed eş Şera ile muhalif askeri gruplar arasında gerçekleştirilen görüşme, tüm silahlı grupların feshedilerek Savunma Bakanlığı çatısı altında birleştirilmesi kararıyla sonuçlandı. Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş Şera ilk günden itibaren yaptığı açıklamalarda silahlı grupların feshedileceği mesajını vermiş ve düzenli ordu kurulması yönünde çabalara yoğunlaşılacağını ifade etmişti.

Haberin Devamı

Suriyeli muhalif grup temsilcileri HTŞ lideri Ahmed eş Şera liderliğinde bir araya geldi.

ÖNCESİNDE SÖZÜNÜ VERMİŞTİ

Şera, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Şam’a yaptığı ziyaretin ardından düzenlenen basın toplantısında da silahlı grupların durumuyla ilgili konuşmuş, “Silahlı gruplar yavaş yavaş kendini feshedecek. Ülkedeki tüm silahlı gücü kontrolümüze almak istiyoruz, bu konuda grupların pek çoğu da bizimle hem fikir” ifadelerini kullanmıştı. Savaş sırasında Ebu Muhammed el Colani adını kullanan Şera, terör örgütü PKK/YPG’nin kontrolü altındaki bölgelerde de, hiçbir grubun elinde silah bulunmasını kabul etmelerinin mümkün olmadığını vurgulamıştı.

TÜM GRUPLARA ÇAĞRI

Öte yandan Suriye Geçici Hükümeti İçişleri Bakanı Muhammed Abdulrahman yaptığı açıklamada, yıkılan Baas rejim mensuplarının ve rejimde kalan çeşitli bölgelerde silah alan vatandaşların ellerindeki silahların derhal teslim edilmesini istedi. Ülkede HTŞ dışında Türkiye destekli muhalif Suriye Milli Ordusu (SMO) bünyesindeki silahlı gruplar ve terör örgütü PKK’nın Suriye kolu olan PYD/YPG’ye bağlı oluşumlar bulunuyor.

HTŞ’DEN NOEL HOŞGÖRÜSÜ: YAKILAN AĞAÇ YERİNE DİKİLDİ

Haberin Devamı

Suriye’nin Hama kenti yakınlarında Sukaylabiyah’da kurulan Noel ağacının Suriyeli olmayan aşırıcı bir muhalif grup tarafından ateşe verilmesinin ardından HTŞ yönetimi duruma müdahale etti. Bölgeye gelen bir HTŞ yetkilisi, Hıristiyan din adamlarıyla birlikte ağacın yeniden ışıklandırılacağının sözünü verdi ve dikilen haçı havaya kaldırdı. Bununla birlikte Suriye’deki yeni hükümet dün Katolik Noel’ini resmi tatil ilan etti. Ülkedeki hükümet dairelerinin 25 ve 26 Aralık’ta kapalı olacağı belirtildi.