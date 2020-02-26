Muhalif atağına Rus bombardımanı

İDLİB’in güneyinde M-4 yolu üzerinde Serakib ilçesine açılması nedeniyle kritik öneme sahip Neyrab köyü, yoğun çatışmalar sonucu yeniden muhalif güçlerin eline geçti. Rus savaş jetleri ise İdlib merkezine giden yol üzerindeki köyü dün erken saatlerden itibaren bombalamaya başladı.

25 UÇAKLA OPERASYON

Yerel kaynaklar, muhaliflerin köy merkezine doğru ilerlemeye başladığını ve şiddetli çatışmalar sonrası 3 Şubat’ta rejimin eline geçen Neyrab’ın geri alındığını bildirdi. Rejim güçleri köyden geri çekilirken, Hmeymim üssünden kalkan Rusya’ya ait 25 savaş uçağının başta Neyrab olmak üzere İdlib vilayetinin birçok noktasını vurduğu belirtildi. Yerel kaynaklar dün öğle saatleri itibariyle yoğun çatışmalara ve hava saldırısına rağmen Neyrab’ın muhalif güçlerin elinde olduğu bilgisini verdi. Muhalif gruplar, Neyrab’ın doğusunda ve kritik önemdeki M-5 karayolunun yakınlarındaki San köyünü de dün ele geçirdi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre Rus uçaklarının dünkü saldırıları sonucu İdlib genelinde 8’i çocuk 19 sivil hayatını kaybetti.

TSK’YA SALDIRI İDDİASI

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) geçici mevzilerinin bulunduğu Kaminas ve Taftanaz yakınları ile İdlib merkezine giden yol üzerindeki son yerleşim yeri olan Sarmin ve İdlib merkezine bağlı dış mahallelerin de Rus uçaklarınca vurulduğu ifade edildi. Aynı kaynaklar, dün öğle saatlerinde rejimin ele geçirdiği Maarat El Numan ile M-4 karayolu arasında bulunan Şeyhun köyünde konuşlu Türk birliğine rejim güçlerinin taciz atışı yaptığını duyurdu.

POMPEO’DAN İDLİB MESAJI

Geçen haftaki hava saldırısında iki Türk askerinin şehit olması üzerine ara verilen Türk-Rus ortak devriyeleri ise yeniden başladı. Dün Ayn el Arap (Kobani) bölgesinde ortak devriye yapıldı. Bu arada dün gazetecilere açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İdlib konusunda, “Birlikte neler yapabileceğimizi görmek için Türkiye’yle çalışıyoruz” dedi.

ZPT TANKI KOVALADI

İDLİB’de muhalifler ile rejim güçleri arasındaki çatışmalarda ilginç görüntüler de ortaya çıkıyor. Sosyal medya hesaplarına yansıyan ve 5 gün önceye ait olduğu belirtilen görüntülerde, muhaliflere ait zırhlı personel taşıyıcısı (ZPT), manevra kabiliyetiyle rejime ait T-72 tankına çok yaklaşıyor. ZPT bu hamlesiyle, tankın ölümcül top namlusundan kaçınırken, kısa süreli kovalamacının ardından tankı geri püskürtüyor.