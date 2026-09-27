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Muhalefetten Miçotakis’e Netanyahu tepkisi

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#Yunanistan Siyaseti#Miçotakis#İsrail-Yunanistan İlişkileri
Muhalefetten Miçotakis’e Netanyahu tepkisi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2026 06:30

YUNANİSTAN Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları sırasında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ikili görüşme yapması Yunan muhalefetinin tepkisine neden oldu.

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Siyasi partilerden peş peşe yapılan açıklamalarda muhalefet, Miçotakis’i Gazze konusunda sessiz kalmak, İsrail’le askeri ve stratejik yakınlaşmayı derinleştirmek ve Türkiye karşısında çok boyutlu bir dış politika ortaya koyamamakla eleştirdi, Atina’nın İsrail’e bağımlı hale geldiğini savundu.

‘DAHA BÜYÜK UTANÇ YOK’

Ana muhalefetteki Yunan Sol İttifakı (ELAS), Miçotakis’in, hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından çıkarılmış tutuklama emri bulunan Netanyahu ile görüşmesini eleştirerek, “Türkiye ittifaklar kurarken, Miçotakis uluslararası alanda tecrit edilmiş Netanyahu’yu kucaklıyor” ifadelerini kullandı. ELAS, Türkiye’nin Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan’la bölgesel işbirliğini güçlendirdiğini, buna karşılık Miçotakis hükümetinin yeni işbirliği oluşumlarının kurulmasında inisiyatifi Ankara’ya bıraktığını savundu.

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Muhalefetteki SYRIZA da Miçotakis’i BM konuşmasında Gazze’de yaşananlara değinmemekle eleştirdi. Parti, Başbakan’ın kıtlık, sivillerin ve çocukların öldürülmesi ile insani yardımın engellenmesi konusunda “tek kelime etmediğini” savundu. Yeni Sol (Nea Aristera) Merkez Komite Genel Sekreteri Gabriel Sakellaridis de, Netanyahu hakkındaki UCM kararını hatırlatarak “Yunanistan için daha büyük utanç yok” değerlendirmesini yaptı. Sakellaridis, hükümetin İsrail’in Doğu Akdeniz’deki askeri planlarına Yunanistan’ı giderek daha fazla bağladığını savunarak, “Yunanistan, Netanyahu’nun uydusu olmamalı” dedi.                  

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#Yunanistan Siyaseti#Miçotakis#İsrail-Yunanistan İlişkileri

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