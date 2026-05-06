Muhalefetin kalesi el değiştirdi... Modi’nin partisinden Batı Bengal’de tarihi zafer

15 yıldır Mamata Banerjee’nin partisi Trinamool Congress’in yönettiği eyalette BJP, 294 sandalyeli mecliste 205’in üzerinde koltuk elde etti. Bu sonuçlarla birlikte BJP, ülke genelinde 28 eyaletin 21’inde yönetimi ele geçirmiş oldu. Ancak sonuçlarla ilgili “müdahale” tartışmaları da var. Seçim öncesinde yaklaşık 2.7 milyon seçmenin listelerden çıkarılması ve bu sürecin özellikle Müslüman azınlıkları orantısız etkilemesi, muhalefetin tepkisini çekti. Analizler, çıkarılan seçmen sayısının toplam oyların yaklaşık yüzde 4.3’üne denk geldiğini ve seçimdeki oy farkına yakın bir büyüklük oluşturduğunu gösteriyor. Öte yandan BJP ülke tarihinde görülmemiş ölçekte bir iktidar gücü elde etmesine rağmen, seçim süreçlerine ilişkin manipülasyon iddiaları, muhalefete yönelik sistematik baskı suçlamaları ve Müslümanlar başta olmak üzere azınlıklara yönelik ayrıştırıcı söylemler ülkedeki siyasi kutuplaşmayı derinleştiriyor.