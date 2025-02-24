Muhafazakarlar 1’inci, aşırı sağ 2’nci... Almanya sağa kaydı

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Almanya’da seçmen dün yeni hükümeti ve Federal Meclis’e girecek 630 milletvekilini belirlemek için sandık başına gitti.

Yerel saatle 08.00’de başlayan oy kullanma işlemi saat 18.00’e (TSİ 20.00) kadar devam etti. Seçimde 29 partiden parlamentoya girmek için 53’ü Türk kökenli 4506 aday yarıştı. Seçimlerde bir milyona yakını Türk kökenli olmak üzere 7.1 milyon göçmen kökenliyle birlikte oy kullanma hakkına sahip 61.2 milyon seçmen, oylarıyla hem kendilerini temsil edecek milletvekillerini hem de ülkeyi yönetecek hükümeti belirledi. Seçime katılım oranının yüzde 84 ile 1990’dan bu yana en yüksek düzeye çıktığı bildirildi.

YEŞİLLER DÖRDÜNCÜ SIRADA

Ülke tarihindeki en kritik seçimlerden biri olarak görülen 21. dönem Federal Meclis seçimlerinden Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz’i başbakan adayı gösteren Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri yüzde 29 oy oranıyla zaferle çıktı. Sağ popülist AfD yüzde 19.5 oy alarak “ikinci güçlü parti” konumuna yükseldi. Bir önceki seçimlerde yüzde 25.7 oy alan SPD ise büyük ölçüde oy kaybederek yüzde 16’da kaldı. Yeşiller yüzde 13.5, Sol Parti yüzde 8.5, Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW) yüzde 4.7 ve FDP yüzde 4.9 oy aldı. İlk verilere göre FDP ile BSW yüzde 5 barajına takıldı. İlk belirlemelere göre CDU/CSU 211, AfD 142, SPD 116, Yeşiller 98, Sol Parti 62 ve BSW 1 milletvekili çıkardı.

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5 ADAY YARIŞTI

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Bavyera eyaletinde teşkilatlanmış kardeş parti konumundaki Hristiyan Sosyal Birlik Partisinden (CSU) oluşan CDU/CSU’nun oy oranı 2021’deki seçimlere göre 4,9 puan arttırırken, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi bir önceki seçimlere göre oy oranını 9,1 puan artırarak yüzde 19,5 ile ikinci oldu. Mevcut Başbakan Scholz’u yeniden başbakan adayı gösteren Sosyal Demokrat Partisinin (SPD) oy oranı bir önceki seçime göre 9,7 puan düştü. Bu sonuçlara göre hiçbir partinin tek başına iktidar olamayacağı değerlendiriliyor. Şimdiye kadar olan genel seçimlere iki veya en fazla üç başbakan adayı katıldığı halde, bu seçimlerde 5 başbakan adayı yarıştı. SPD’den Şansölye Scholz, CDU/CSU’dan Friedrich Merz, sağ popülist Almanya için Alternatif’ten (AfD) Alice Weidel, Yeşiller’den Robert Habeck ve solcu Sahra Wagenknecht İttifakı’ndan (BSW) Sahra Wagenknecht Almanya’nın başbakanı olmak için sandık yarışına girdi.

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Alice Weidel

ÖNCELİĞİM ABD’DEN KOPMAK

Almanya seçimlerinde zaferini ilan eden başbakan adayı Friedrich Merz, yaptığı ilk açıklamada, “Mutlak önceliğim Avrupa’yı güçlendirmek olacak. Böylece ABD’den bağımsızlığımızı elde edebiliriz” dedi.

BAŞBAKAN ADAYI MERZ KİMDİR

Dünkü seçimlerde yarışan adaylar arasında en yaşlısı olan 69 yaşındaki Friedrich Merz, uzun dönem partisinde siyasi faaliyetler içinde olmasına rağmen başbakanlık, bakanlık ve belediye başkanlığı tecrübesi bulunmuyor. 1955’te Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Brilon kentinde doğan evli ve 3 çocuk babası Merz, hukuk eğitimi aldıktan sonra yargıç ve avukat olarak çalıştı. Ardından siyasete atılan Merz, 1989-1994 yıllarında Avrupa Parlamentosunda, 1994-2009 döneminde de Federal Mecliste milletvekilliği yaptı. Merz, ülkenin ekonomik ve siyasi krizlerle karşı karşıya olduğu bir dönemde yönetimin başına geçmeye hazırlanıyor.

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AFD LİDERİ KOALİSYON İÇİN HAZIR

Almanya’da seçimlerden ikinci çıkan aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin adayı 46 yaşındaki Alice Weidel, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerine ellerini uzattıklarını belirterek, CDU/CSU ile koalisyon görüşmelerine açık olduklarını belirtti.

Weidel 2017’den beri AfD Meclis Grubu eş başkanlığını, 2022’den bu yana da Tino Chrupalla ile partinin eş başkanlığını yürütüyor. AfD’nin “güçlü kadını” olarak da nitelendirilen Weidel, özellikle göçmen karşıtı söylemiyle dikkat çekiyor. Weidel, 9 Ocak’ta, Elon Musk’ın sahibi olduğu X platformu üzerinden canlı yayın yapmış ve buradaki açıklamaları eleştirileri oklarının hedefi olmuştu.

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SCHOLZ YENİLGİYİ KABUL ETTİ

Dünkü erken genel seçimlerden yenilgiyle ayrılan Almanya Başbakanı ve SPD Genel Başkanı Olaf Scholz, Berlin’deki parti genel merkezinde seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından basın açıklaması yaptı. Almanya şansölyesi Scholz, seçim yenilgisini kabul ederek, CDU/CSU adayı Friedrich Merz’i seçim zaferinden dolayı tebrik etti. Scholz, “Bu noktadan sonra artık ileriye bakmalıyız. Geçen sefer seçim sonucu daha iyiydi ve sorumluluk bendeydi. Ve bu seçim sonucundan da ben sorumluyum. AfD gibi aşırı sağcı bir partinin böyle bir sonuç elde etmesini asla kabul edemem ve etmeyeceğim” dedi.

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TRUMP’TAN İLK DEĞERLENDİRME

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya’da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin genel seçimde zaferini ilan etmesinin ardından “Bugün Almanya ve Donald Trump adındaki beyefendinin liderliğindeki ABD için büyük bir gün” değerlendirmesinde bulundu. Trump, “Herkese tebrikler. Daha nice zaferlere” mesajını paylaştı.