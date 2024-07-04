Muhafazakâr Celili mi reformist Pezeşkiyan mı... İran’da  cumhurbaşkanı yarın seçilecek

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İlk turda oyların yüzde 42.5’ini alan reformist Mesud Pezeşkiyan ile yüzde 38.6 oy alan ultra muhafazakâr kanattan Said Celili canlı münazarada karşı karşıya geldi. İki aday, dış politika, ekonomi, internet yasakları ve toplumsal sorunlarla ilgili politikalarını savundu.

DIŞTA NORMALLEŞME VAADİ

Tebrizli Türk olan Pezeşkiyan, İran’a uygulanan yaptırımları ortadan kaldırmak için “dünyayla ilişkilerin normalleşeceği bir dış politika” izleyeceğini söyledi. Reformist aday, ABD ile müzakereleri tıkanan nükleer anlaşmanın uygulanması gerektiğini de belirtti. Celili ise “Batılı ülkelerle ilişkilere odaklanan dış politikanın hata olduğunu” savunarak “En derin farklılıklarımızın olduğu ülkelerden fayda sağlamayı hedeflersek bunu başaramayız” ifadelerini kullandı. İran medyası, münazaradan sonra yapılan anketlerde İran halkının “Celili’nin performansını beğendiğini” bildirdi. Öte yandan ilk turda seçimlere katılımın yüzde 40’la düşük kalmasının, ikinci turda muhafazakâr cephenin lehine olacağı değerlendiriliyor. Çünkü reform yanlıları daha az sandığa gidiyor.