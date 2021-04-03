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Dünya
DHA
Haber GiriÅŸ: 03.04.2021 - 12:21 | Son GÃ¼ncelleme:

Muhabirin zor anlarÄ±! CanlÄ± yayÄ±nda mikrofonunu çaldÄ±!

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Sosyal medyada herkes tarafÄ±ndan paylaÅŸÄ±lÄ±p viral haline gelen videolara bir yenisi eklendi. Rusya'da bir muhabir canlÄ± yayÄ±n sÄ±rasÄ±nda elindeki mikrofonu sevimli bir kÃ¶peÄŸe kaptÄ±rÄ±nca bir anla dÃ¼nyada gÃ¼ndem oldu.

Rusya'da bir kÃ¶pek, canlÄ± yayÄ±nda hava durumu sunan bir muhabirin mikrofonunu kaparak uzaklaÅŸtÄ±. Muhabirin mikrofonunu geri almak iÃ§in kÃ¶peÄŸin peÅŸinden koÅŸtuÄŸu anlar ise kameralara yansÄ±dÄ±.

Rusyaâ€™da yerel yayÄ±n yapan Mir TVâ€™de Nadezhda Serezhkina adlÄ± muhabir, baÅŸkent Moskovaâ€™da hava durumunu sunarken bir anda Golden Retriever cinsi bir kÃ¶pek sÄ±Ã§rayarak Serezhkinaâ€™nÄ±n elinden mikrofonu kaptÄ± veÂ koÅŸarakÂ uzaklaÅŸtÄ±.

Serezhkina mikrofonu kapan kÃ¶peÄŸin peÅŸine dÃ¼ÅŸerken, canlÄ± yayÄ±n stÃ¼dyodan devam etti.Â

Muhabirin zor anlarÄ± CanlÄ± yayÄ±nda mikrofonunu Ã§aldÄ±
StÃ¼dyodaki haber spikeri Elina Dashkueva ise "Muhabirimizle baÄŸlantÄ±mÄ±zÄ± kaybettik gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor" dedi. Serezhkina ise canlÄ± yayÄ±na yayÄ±nda kÃ¶pekle birlikte geri dÃ¶nerek olayda yaralanan olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ancak kÃ¶peÄŸin mikrofondan bir iki Ä±sÄ±rÄ±k aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Serezhkina, canlÄ± yayÄ±nÄ± yanÄ±nda kÃ¶pekle birlikte tamamladÄ±.

Bu tatlÄ± kazanÄ±n videosu sosyal medyadan paylaÅŸÄ±lÄ±nca bir anda viral haline geldi ve muhabirle sevimli hÄ±rsÄ±zÄ±n eÄŸlenceli anlarÄ± binlerce kez paylaÅŸÄ±ldÄ±.Â Â 

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