Muhabirin zor anlarÄ± CanlÄ± yayÄ±nda mikrofonunu Ã§aldÄ±

Rusya'da bir kÃ¶pek, canlÄ± yayÄ±nda hava durumu sunan bir muhabirin mikrofonunu kaparak uzaklaÅŸtÄ±. Muhabirin mikrofonunu geri almak iÃ§in kÃ¶peÄŸin peÅŸinden koÅŸtuÄŸu anlar ise kameralara yansÄ±dÄ±.



Rusyaâ€™da yerel yayÄ±n yapan Mir TVâ€™de Nadezhda Serezhkina adlÄ± muhabir, baÅŸkent Moskovaâ€™da hava durumunu sunarken bir anda Golden Retriever cinsi bir kÃ¶pek sÄ±Ã§rayarak Serezhkinaâ€™nÄ±n elinden mikrofonu kaptÄ± veÂ koÅŸarakÂ uzaklaÅŸtÄ±.

Serezhkina mikrofonu kapan kÃ¶peÄŸin peÅŸine dÃ¼ÅŸerken, canlÄ± yayÄ±n stÃ¼dyodan devam etti.Â StÃ¼dyodaki haber spikeri Elina Dashkueva ise "Muhabirimizle baÄŸlantÄ±mÄ±zÄ± kaybettik gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor" dedi. Serezhkina ise canlÄ± yayÄ±na yayÄ±nda kÃ¶pekle birlikte geri dÃ¶nerek olayda yaralanan olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ancak kÃ¶peÄŸin mikrofondan bir iki Ä±sÄ±rÄ±k aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Serezhkina, canlÄ± yayÄ±nÄ± yanÄ±nda kÃ¶pekle birlikte tamamladÄ±.

Bu tatlÄ± kazanÄ±n videosu sosyal medyadan paylaÅŸÄ±lÄ±nca bir anda viral haline geldi ve muhabirle sevimli hÄ±rsÄ±zÄ±n eÄŸlenceli anlarÄ± binlerce kez paylaÅŸÄ±ldÄ±.Â Â

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