Muhabirin sorusu Trump'ı çileden çıkardı: Hakaretler peş peşe geldi

Haberin Devamı

Beyaz Saray'a inşa edilmesi planlanan balo salonunun artan maliyetini sorgulayan bir muhabirle ABD Başkanı Donald Trump arasında tartışma çıktı. Projenin boyutunun iki katına çıkarıldığını savunan Trump, maliyetin de aynı oranda arttığını hatırlatan muhabire “aptal insan” diyerek çıkıştı. Balo salonu projesinin tahmini maliyeti, başlangıçta öngörülen 200 milyon dolardan yaklaşık 400 milyon dolara yükseldi.

Trump, projenin yalnızca bir salon olmadığını, aynı zamanda askeri bir kompleksi de içerdiğini belirterek güvenlik gerekçesiyle inşaatı savunuyor. Demokratlar maliyeti nedeniyle projeye şiddetle karşı çıkarken, Senato’da da projenin fonlanmasına yönelik farklı tasarılar gündeme geldi. Yönetim, ekim ayında Beyaz Saray’ın Doğu Kanadı’nın yıkımına başlarken, bir koruma grubunun açtığı dava sonucu mahkeme inşaatı durdurma kararı verdi.

Haberin Devamı

TRUMP'TAN MUHABİRE SERT TEPKİ: APTAL İNSAN

Trump, balo salonu projesinin maliyetini sorgulayan bir muhabirle sözlü tartışma yaşadı. Trump, “Bir balo salonumuz var. Boyutunu iki katına çıkardım çünkü buna ihtiyacımız var” dedi.

Muhabirin “Fiyat iki katına çıktı” şeklindeki hatırlatması üzerine Trump, “Boyutunu iki katına çıkardım, aptal insan. Boyutunu iki katına çıkardım. Sen zeki bir insan değilsin” ifadelerini kullandı.

MALİYET TARTIŞMALARI VE TRUMP’IN SAVUNMASI

Trump, Truth Social hesabından yaptığı bir paylaşımda proje maliyetinin yaklaşık 200 milyon dolardan “400 milyon doların altına” çıktığını kabul etti. Nihai sonucun “muhteşem, güvenli ve emniyetli” olacağını iddia eden Trump, maliyet artışının tek nedeninin projenin boyutunun iki katına çıkarılması ve kalite standartlarının yükseltilmesi olduğunu savundu.

Trump, “Orijinal proje, gerekli etkinlikleri, toplantıları ve hatta gelecekteki yemin törenlerini karşılamak için yeterli olmayacaktı” dedi. Trump, bu değişikliğin uzun zaman önce yapıldığını ancak “sahte haberlerin” projede maliyet aşımı varmış gibi göstermeye çalıştığını belirterek, projenin planlanandan önce ve bütçenin altında tamamlanacağını öne sürdü.

Haberin Devamı

KONGRE’DEKİ FON MÜCADELESİ

Senato'daki Cumhuriyetçiler, göçmenlik uygulamaları için hazırladıkları bütçe tasarısına Beyaz Saray güvenlik düzenlemeleri için 1 milyar dolar tahsis eden bir madde ekledi. Tasarıda Trump’ın balo salonunun adı açıkça yer almazken, Lindsey Graham önderliğindeki Cumhuriyetçi senatörlerin sunduğu ayrı bir yasa tasarısı balo salonu için 400 milyon dolarlık özel fon öngörüyor. Trump daha önce projenin özel bağışlarla finanse edileceğini söylemişti.

Senatör Lindsey Graham

DEMOKRATLARDAN SERT TEPKİ

Demokratlar balo salonu projesine karşı çıkarken, Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries projeyi “Beyaz Saray’ın Doğu Kanadı’nın izinsiz yıkımından kaynaklanan bir gösteriş projesi” diye niteledi. Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer ise Cumhuriyetçilerin güvenlik iyileştirmeleri için önerdiği 1 milyar dolarlık fon paketine karşı olduğunu belirtti.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Starmer kendini böyle kurtaracak! Büyük ve cesur bir teklif Haberi görüntüle

Schumer, X platformunda yaptığı paylaşımda, “Cumhuriyetçiler Amerikan ailelerinden tamamen farklı bir gezegende yaşıyorlar. Cumhuriyetçiler, faturalar altında ezilen ailelere baktılar ve aslında ihtiyaç duydukları şeyin daha fazla baskın ve bir Trump balo salonu olduğuna karar verdiler” ifadelerini kullandı.

PROJEDE YER ALTI KOMPLEKSİ DE YER ALIYOR

Trump, projenin Beyaz Saray'daki güvenlik önlemlerini artıracağını savunuyor. Balo salonunun altında, 2. Dünya Savaşı sırasında inşa edilen Başkanlık Acil Durum Operasyon Merkezi’nin yerini alacak büyük bir askeri kompleks inşa edilmesi planlanıyor.

Haberin Devamı

Trump, 29 Mart’ta gazetecilere yaptığı açıklamada, “Balo salonu esasen, insansız hava araçları ve diğer her şey de dahil olmak üzere, askeri güçler için bir hangara dönüşüyor” demişti. Ayrıca salonda “yüksek kaliteli kurşun geçirmez cam” bulunacağını da sözlerine eklemişti.

İNŞAATTA SON DURUM

Beyaz Saray yönetimi, ekim ayında Beyaz Saray’ın Doğu Kanadı’nın yıkımına başlamıştı. Aralık ayında, inşaatın yasa dışı olduğu gerekçesiyle projeye karşı dava açıldı. Mart ayında bir yargıç, Kongre onayı sağlanana kadar inşaatın durdurulmasına ancak “Beyaz Saray’ın güvenliğini sağlamak için gerekliyse” bazı çalışmaların devam edebileceğine hükmetmişti.

Haberin Devamı

'HER YERDE BİYOLOJİK SAVUNMA SİSTEMLERİ VAR'

Trump, 31 Mart’ta gazetecilere verdiği demeçte hakimin kararına göre yönetimin “Beyaz Saray ve çevresinin güvenliğini sağlamak için gerekli inşaatlara devam etmesine izin verildiğini” kaydederek, “İşte tam olarak bunu yapıyoruz, çünkü her şey kurşun geçirmez camdan yapılmış, balo salonu da dahil. Her yerde biyolojik savunma sistemlerimiz var. Her yerde güvenli telekomünikasyon ve iletişim ağlarımız var. İnşa ettiğimiz bomba sığınaklarımız var. İnşa ettiğimiz bir hastane ve çok büyük tıbbi tesislerimiz var” ifadelerini kullanmıştı.

Nisan ayında Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde yaşanan silahlı saldırının ardından Trump, balo salonu projesinin güvenlik açısından önemini yineleyerek Kongre’nin 400 milyon dolarlık fonu sağlaması gerektiğini savunmuştu.