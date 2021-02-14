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Dünya
AA
Haber Giriş: 14.02.2021 - 03:47 | Son Güncelleme:

Muhabiri tehdit eden Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı Ducklo istifa etti

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Muhabiri tehdit eden Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı Ducklo istifa etti
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Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı T. J Ducklo, bir muhabirle olan ilişkisini haber yapan başka bir gazeteciyi tehdit ettiği için görevden uzaklaştırılmasının ardından istifa etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki yazılı bir açıklama yaparak, Ducklo'nun istifasını kabul ettiklerini duyurdu.

Psaki açıklamasında, “Sözlerimiz ve eylemlerimizle başkalarına onurlu, saygılı, nezaketli davranma konusunda Başkan'ın belirlediği standardı karşılama konusunda kararlıyız.” ifadesini kullandı.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı T. J Ducklo'nun istifası, görevde bir ayını doldurmayan Biden yönetimindeki ilk istifa oldu.
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı T. J Ducklo, kendisinin bir muhabirle olan ilişkisini haber yapan başka bir gazeteciye cinsiyetçi söylemlerde bulunduğu ve o kişiyi tehdit ettiği gerekçesiyle bir hafta boyunca işten uzaklaştırılmıştı.

"Vanity Fair" dergisi tarafından yayımlanan bir haberde, Ducklo’nun, ilişkisiyle ilgili haber yapan "Politico" gazetesi muhabirini "Seni yok edeceğim." diyerek tehdit ettiği belirtilmişti.

"Politico" gazetesi, 9 Şubat'ta, Ducklo’nun, Axios haber sitesi adına çalışan ve Biden’ın seçim kampanyasına ve göreve geliş sürecine ilişkin haberleri takip eden bir muhabirle ilişki yaşadığını iddia etmişti.

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