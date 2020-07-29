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Dünya
AA
Haber Giriş: 29.07.2020 - 00:40,Son Güncelleme:

Muğla'da Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen sığınmacılar kurtarıldı

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Muğla'da Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen sığınmacılar kurtarıldı
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Muğla'nın Datça ilçesinde Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 83 sığınmacı kurtarıldı.

Bozburun Yarımadası açıklarında Türk kara sularına geri itilen ahşap tekne ve can salı içerisindeki sığınmacıların yardım istemesi üzerine, bölgeye Türk sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Kurtarılan 83 kişi, sahil güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı.

Limana getirilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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