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Müftü cübbeyi çıkardı kamuflaj giydi

#Ukrayna#Müftü #Said İsmailov
Müftü cübbeyi çıkardı kamuflaj giydi

Ukrayna müftüsü Said İsmailov, cübbesini çıkararak kamuflaj giydi. İşgalin başladığı 24 Şubat’ta Bölgesel Savunma Kuvvetleri’ne katılan müftü İsmailov, başkent Kiev’de kent savunmasına destek veriyor.

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Etnik Tatar olan İsmailov, “Şu an hangi günde olduğumuzu bile bilmiyorum. İki haftayı aşkın süredir vahşi bir savaş var ve hiç bitmeyecek gibi” diye konuştu. Silah arkadaşlarıyla çektirdiği fotoğrafları Facebook hesabından paylaşan İsmailov, ayrıca geçen hafta bir video mesaj paylaşarak tüm dünyadan Müslümanları Rusya’ya karşı koymaya çağırdı.

İSLAM UKRAYNA’NIN BİR PARÇASI

Camide, üzerinde cübbe ve sarıkla kaydettiği mesajında İsmailov, “Rusya bizi öldürmek, özgürlüğümüzü yok etmek istiyor. Tüm Müslümanları bize destek vermeye çağırıyorum. Ukrayna’da İslam’a saygı var. Müslümanlar Ukrayna’nın tam bir parçası. Bunun aksine Rusların kontrolündeki bölgelerde ikinci sınıf insan muamelesi görüyoruz” ifadelerini kullandı.

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#Ukrayna#Müftü #Said İsmailov

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