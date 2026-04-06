Mücteba yoğun bakımda mı

Gazeteye konuşan kaynağa göre, Hamaney’in kollarından biri tamamen işlevini yitirmiş durumda ve bacaklarından en az biri felçli. Şimdiye kadar yapılan ameliyatlarda bu uzuvları kurtarmak mümkün olmadı. Ayrıca, patlamanın şiddetli etkisiyle omurilik hasarları, çene çıkığı, beyin travmaları ve başı ile yüzünde ciddi yaralanmalar meydana geldi. Bu durum da toplantılara katılmasını fiilen imkânsız hale getirdi. İsrailli Maariv gazetesi, İsrail’in Hamaney’i hedef almayı planlamadığını öne sürmüştü. Haberde, bu kararının nedeninin “Washington’un, olası bir ateşkes anlaşması durumunda İran’da anlaşmayı imzalayabilecek ve iç siyasi dengeler karşısında meşruiyet sağlayabilecek bir ismin kalmasını istemesi” olduğu belirtilmişti.

İRAN’DAN IRAK’A HÜRMÜZ’DE MUAFİYET

İran Silahlı Kuvvetleri’nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargâhı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, Irak’ın Hürmüz Boğazı’ndaki kısıtlamadan muaf tutulduğunu bildirdi. İran’ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı’nın haberine göre Albay Zülfikari, “Irak, Hürmüz Boğazı’nda uyguladığımız kısıtlamadan muaf tutulmuştur” dedi. Zülfikari, ABD ve İsrail ile bu ülkelere destek sağlayan ülkelerin gemilerine yönelik kısıtlamaların ise devam ettiğini belirtti. İran daha önce Hürmüz Boğazı’nın trafiğe kapalı olmadığını yalnızca ABD ve İsrail ile onların destekçilerine kapatıldığını açıklamıştı.