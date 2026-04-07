Mücteba Hamaney'in sağlık durumuna ilişkin istihbarat notu ortaya çıktı

Haberin Devamı

ABD ve İsrail'in Körfez müttefikleriyle paylaşılan istihbarat notunda, Mücteba Hamaney’in konumuna ilişkin bilgiler yer aldı. Hamaney'in, Tahran’a yaklaşık 140 km uzaklıktaki dini bir merkez olarak görülen Kum kentinde olduğu belirtildi.

Notta, "Mücteba Hamaney, Kum’da ağır bir durumda tedavi görüyor ve rejimin herhangi bir karar alma sürecine dahil olamıyor" denildi.

The Times gazetesinin iddiasına göre, Ali Hamaney’in naaşı, ülkenin dini başkenti olarak bilinen Kum şehrinde defnedilmek üzere hazırlanıyor. İstihbarat teşkilatları, Kum’da "birden fazla mezar için büyük bir türbe inşa etmek üzere gerekli hazırlıkların yapıldığını" tespit etti. Bu durum, diğer aile üyelerinin ve muhtemelen Mücteba Hamaney’in de merhum liderin yanına gömülebileceği ihtimalini güçlendiriyor.

Haberin Devamı

HAMANEY'İN KONUMUNA İLİŞKİN İLK İSTİHBARAT

Mücteba Hamaney’in yeri daha önce ABD ve İsrail istihbarat birimlerince biliniyordu ancak kamuoyuna yansıtılmamıştı. İngiliz basını, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) ve İran’ın Washington’daki temsilciliği ile not hakkında iletişime geçti.

İran hükümeti, yeni dini liderin babası, annesi, eşi Zahra Haddad-Adel ve bir oğlunun öldüğü hava saldırısında yaralandığını doğruladı.

SAVAŞTAN BU YANA KAMUOYU ÖNÜNE ÇIKMADI

Mücteba Hamaney, mart ayı başında babasının yerine geçmek üzere seçilmesine rağmen savaşın başlamasından bu yana ne görüldü ne de kendisinden haber alındı. Bu süreçte, 56 yaşındaki Hamaney’e atfedilen iki açıklama İran devlet televizyonunda okundu. Pazartesi günü yayınlanan yapay zeka ürünü bir videoda, yeni liderin bir savaş odasına girip İsrail’in Dimona’daki nükleer santralinin haritasını incelediği gösterildi. Ses kaydının bulunmaması, durumunun kritik olduğuna ilişkin yeni iddialara yol açtı.

Haberin Devamı

İranlı yetkililer Hamaney'in ülkenin “yönetiminde” olduğunu ısrarla vurgularken, muhalif gruplar hastanede komada tedavi gördüğünü iddia ediyor. Diğer bazı kaynaklar ise Hamaney’in bacağının kırıldığını ve yüzünden yaralandığını öne sürüyor.

Hamaney'in görev yapamaz durumda olduğu haberleri, en yüksek dini ve siyasi otoritenin sorgulanmasına yol açtı. Bu tablo, İslam Devrim Muhafızları Ordusu’nun (IRGC) ülke üzerindeki fiili kontrolü elinde tuttuğu ve Hamaney’in sembolik bir figür haline geldiği spekülasyonlarını beraberinde getirdi.

ALİ HAMANEY’İN CENAZE TÖRENİNDE BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

İran devlet haber ajansları, 86 yaşında hayatını kaybeden Ali Hamaney’in kuzeydoğudaki memleketi Meşhed’de bir türbeye defnedileceğini duyurmuştu. Ölen lider için Tahran’da halka açık bir anma töreni düzenleneceği belirtilmiş ancak tarih açıklanmamıştı.

Haberin Devamı

İran hükümeti, devlet cenaze töreninin “benzeri görülmemiş bir katılım beklentisi” nedeniyle ertelendiğini bildirdi. Şii geleneğinde ölülerin hemen defnedilmesi gerektiği göz önüne alındığında, bu gecikme soru işaretleri yaratıyor. Çarşamba günü, Ali Hamaney’in 28 şubattaki ölümünün 40. günü olacak.

İsrail veya ABD’nin herhangi bir kamuya açık töreni hedef alabileceği güvenlik endişeleri nedeniyle Kum’un geçici bir dinlenme yeri olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. Ali Hamaney’in cenaze töreni, selefi Ayetullah Ruhullah Humeyni’nin 1989’daki cenazesine kıyasla tam bir tezat oluşturacak gibi görünüyor.

Haberin Devamı

Humeyni’nin cenazesine yaklaşık 10 milyon kişi katılmış, kefeni yırtılmış ve tabutunun etrafında izdiham yaşanmıştı. Bildiride, İranlı yetkililerin sivillerin töreni bozma girişimlerini engellemeye çalışacağı vurgulandı.