Mücteba Hamaney bilmecesi, Netanyahu gizemi: MOSSAD ve Devrim Muhafızları'nın lider avı

CIA ve MOSSAD, Nevruz bayramı boyunca İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in babasının geleneğini sürdürüp sürdürmeyeceğine odaklandı. Beklenen konuşma gerçekleşmedi. Yeni liderden yalnızca yazılı bir açıklama geldi.

Mücteba’nın Nevruz konuşması yapmaması, yeni dini liderin sağlık durumu, nerede olduğu ve İran’ın savaş çabalarındaki rolüne ilişkin gizemi daha da derinleştirdi. Hamaney, 3 haftadır önceden kaydedilmiş bir video açıklaması dahi yayınlanmadı. Uzmanlar, sessizliğin giderek daha dikkat çekici hale geldiğine dikkat çekti.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, Mücteba’ya ait olduğu iddia edilen evde büyük bir yıkımın yaşandığı görüldü. ABD’li yetkililer, görüntülerin gerçekliğini araştırıyor.

Öte yandan, İran Devrim Muhafızları’nın hedefindeki isimlerin başında gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun akıbetine ilişkin gizem, geçtiğimiz hafta daha da derinleşti.

Tahran yönetimine yakın kaynaklar, Netanyahu’nun konutunun hedef alındığı bir saldırı düzenlendiğini öne sürerken, saldırının ardından Netanyahu'dan uzun süre haber alınamadı. Bu durum, Netanyahu’nun hatta öldüğü yönündeki spekülasyonları beraberinde getirdi. Devrim Muhafızları, Netanyahu'nun füze saldırılarının hedefi olma korkusuyla yeraltında saklandığını iddia etti.

NETANYAHU BİLMECESİ

Saldırıya ilişkin iddiaların ortaya atılmasından yaklaşık bir hafta sonra Netanyahu, canlı yayında kameralar karşısına geçerek ölmediğini duyurdu. Ancak Netanyahu'nun bu görüntülerinden önce, sosyal medyada yapay zeka ile oluşturulduğu iddia edilen bir dizi video yayınlandı. Netanyahu bu videolar aracılığıyla hayatta olduğu mesajını vermeye çalışmıştı.

İstihbarat çevrelerinde, söz konusu yapay zeka videolarının asıl amacının Netanyahu'nun gerçek konumunu gizlemek olduğu değerlendiriliyor. ABD’li bir yetkili, Netanyahu’nun güvenlik protokollerinin olası bir saldırı sonrası en üst seviyeye çıkarıldığını ve hareketlerinin sıkı bir şekilde gizlendiğini kaydetti. İran Devrim Muhafızları, Tahran yönetimine yönelik suikastların ardından Netanyahu’nun izini sürerek öldürmeye çalışacaklarını duyurmuştu.

İsrailli üst düzey bir yetkili, Netanyahu'nun güvenliğine yönelik tehditlerin ciddiyetini koruduğunu ancak İsrail Başbakanı'nın görevinin başında olduğunu ve karar alma süreçlerini yönlendirmeye devam ettiğini ifade etti.

HAMANEY'İN GİZEMLİ SESSİZLİĞİ

Mücteba Hamaney, babasının yerine geçmesi için Uzmanlar Meclisi'nin desteğini aldıktan sonra 9 Mart’ta dini lider olarak ilan edildi. Kamuoyuna ilk hitabı, seçildikten 3 gün sonra Telegram üzerinden yaptığı yazılı bir açıklamayla sınırlı kaldı. Bu durum, İsrail’in babasının evine düzenlediği saldırı sırasında ne kadar ağır yaralandığına dair spekülasyonları artırdı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Mücteba’nın babasının öldürüldüğü saldırıda yaralandığını ve muhtemelen yüzünün kalıcı hasar gördüğünü iddia etti. ABD ve İsrail’in elinde, Mücteba’nın hâlâ hayatta olduğuna dair istihbarat bulunuyor. Bazı İranlı yetkililerin onunla yüz yüze görüşme ayarlamaya çalıştığı ancak güvenlik endişeleri nedeniyle bu taleplerin olumsuz yanıtlandığı kaydedildi.

Mücteba’nın Telegram kanalında, Nevruz için birlik çağrısında bulunan yazılı bir mesaj yayınlandı. Mesajda yeni dini liderin birkaç fotoğrafı da yer aldı. Bir ABD yetkilisi, CIA’nın fotoğrafların yakın tarihli olup olmadığını belirlemeye çalıştığını söyledi.

ABD VE İSRAİL'DEN ÇELİŞKİLİ DEĞERLENDİRMELER

Mücteba’nın etrafındaki gizem, ABD Başkanı Donald Trump’ın istihbarat brifinglerinin birkaçında gündeme geldi. ABD'li bir yetkili, Trump’ın ulusal güvenlik ekibinin Tahran’da gerçekte kimin söz sahibi olduğunu değerlendirmek için çalışmalarına devam ettiğini aktardı.

Axios'a demeç veren İsrailli üst düzey bir yetkili ise Mücteba hakkında "Emirleri gerçekten onun verdiğine dair hiçbir kanıtımız yok" dedi.

Başka bir ABD'li yetkili, "Bu son derece tuhaf. İranlıların ölü birini yüce lider olarak seçmek için bunca zahmete gireceklerini düşünmüyoruz ancak aynı zamanda onun yönetimi devraldığına dair de hiçbir kanıtımız yok" ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail istihbaratı, İsrail'in geçen salı günü düzenlediği suikasta kadar güvenlik şefi Ali Laricani’yi İran’ın fiili lideri olarak görüyordu.

Trump İran liderliğine ilişkin yorumunda, "Liderlerinin hepsi gitti. Daha sonra lider olacaklar da gitti. Ve sonraki liderlerin çoğu da gitti. Ve şimdi, artık orada kimse lider olmak istemiyor. Zor zamanlar geçiriyoruz. Onlarla konuşmak istiyoruz ama konuşacak kimse yok. Biliyor musunuz, biz bu durumdan memnunuz" diye konuştu.

'ÇÖKÜŞ BELİRTİSİ YOK'

İsrailli yetkililer, İran’ın üst düzey liderlerinin tamamının "aranan kişiler gibi davrandığını" iddia ediyor. İran'ın liderleri, güvenli evler arasında gidip geliyor ve dijital iletişimden kaçınıyor. İki üst düzey İsrailli yetkili, Laricani suikastının güç boşluğunu genişlettiğini ve bu boşluğun esas olarak Devrim Muhafızları tarafından doldurulduğunu öne sürdü.

CIA Direktörü John Ratcliffe ve ABD Savunma İstihbarat Teşkilatı Direktörü General James Adams, perşembe günü Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi önünde yapılan gizli bir oturumda önemli değerlendirmelerde bulundu. İki üst düzey yetkili, İran hükümetinin derin bir komuta ve kontrol krizi yaşadığını ancak yakın zamanda bir çöküş belirtisi olmadığını ifade etti. Ratcliffe ve Adams duruşma sırasında, rejimin savaştan ve bu kadar çok üst düzey liderin kaybından sonra ayakta kalıp kalamayacağını bilmek için henüz çok erken olduğunu vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, kendi güvenliğine yönelik tehditlere rağmen Nevruz için bir video mesajı yayınladı. ABD'li bir yetkili, "Mücteba’yı da bir şekilde görmeyi beklerdik. Fırsattan yararlanmadı ve geleneğe uymadı. Bu bizim için büyük bir uyarı niteliğinde" değerlendirmesinde bulundu.

DEVRİM MUHAFIZLARI'NIN YÜKSELEN GÜCÜ

Mücteba’nın yükselişi, İran ekonomisi, politikası ve güvenliği üzerinde büyük etkisi olan Devrim Muhafızları ile olan yakın bağları sayesinde mümkün oldu. İsrailli yetkililer, Devrim Muhafızları’nın ülkeyi fiilen yönettiğini savunuyor.

Axios’a konuşan üst düzey bir Arap yetkili, "Devrim Muhafızları İran’ı ele geçiriyor ve çılgınlar. Son derece ideolojikler ve ölmeye de Hamaney ile görüşmeye de hazırlar" dedi.

Tel Aviv’deki Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü’nde İran Programı Direktörü Raz Zimmt ise Mücteba’nın yaralanması ve güvenlik endişeleri nedeniyle yetkisini tam olarak kullanması zor olsa da görevini yerine getirmediğine dair hiçbir kanıt olmadığını belirtti.

Zimmt, "Mevcut olağanüstü koşullar altında, onun kamuoyu önüne çıkmasını beklememeliyiz ve muhtemelen yaralanması, durumunun ciddiyetini kamuoyuna ifşa etmemek için kaydedilmiş bir video yayınlamasına bile izin vermiyor" ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları’nın ise Netanyahu’nun kesin yerini tespit etmek için elektronik istihbarat ve saha ajanları üzerinden yoğun bir çalışma yürüttüğü belirtiliyor. Taraflar arasındaki bu gizli mücadelenin başarılı bir suikastla sonuçlanması, bölgede gerilimi daha da artırabilir.