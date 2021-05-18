Mucizenin adı Suzi

Tekbirler eşliğinde şaşkın bir halde yıkıntının altından çıkarılan Suzi Eşkuntana, kendisi gibi yaralı kurtulan babası Riyad Eşkuntana için tek teselli oldu. Hastanede küçük kızına kavuşan Riyad Eşkuntana “Kainatın tüm öfkesi içime dolmuştu. Ancak kızlarımdan birinin sağ olduğunu öğrendiğimde Allah’a şükrettim. Çünkü bu kızımın yüzünde az da olsa kardeşlerinin gülümsemesini görebilirim” dedi. Riyad, roket ilk isabet ettiğinde alevlerin iki duvarı yıktığını, ikinci patlamayla ise tavanın yerle bir olduğunu anlattı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara