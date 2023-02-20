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Mucize kurtuluşu dünyayla paylaştı

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#Bella Hadid#ABD#Kahramanmaraş
Mucize kurtuluşu dünyayla paylaştı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2023 07:00

Bella Hadid, gittiği bir kütüphanede Türkiye ile ilgili kitapların yer aldığı rafların önünde verdiği pozu sosyal medyada yayınladı. ABD’li ünlü model Bella Hadid’in Instagram’da yaklaşık 52 milyon takipçisi var.

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Filistin kökenli ABD’li model Bella Hadid, Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran depremlerin ardından depremzedeler için yeniden paylaşım yaptı.

Mucize kurtuluşu dünyayla paylaştı

Ünlü model, “Bütün bedenim üşüyor. Üzgünüm ve sizler için dua ediyorum. Korkunç haberler beni kemiklerime kadar sarsıyor. Yardım etmek için yollar arıyorum” diyerek, AHBAP Derneği’ne bağış çağrısı yapmıştı. Türkiye’ye olan sevgisiyle dikkat çeken Bella Hadid, Hatay’da enkaz altından 261’inci saatte kurtarılan Mustafa’nın yakınıyla yaptığı duygusal telefon konuşmasını Instagram’da paylaştı.

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#Bella Hadid#ABD#Kahramanmaraş

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