Mucize kurtuluşu dünyayla paylaştı

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Filistin kökenli ABD’li model Bella Hadid, Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran depremlerin ardından depremzedeler için yeniden paylaşım yaptı.

Ünlü model, “Bütün bedenim üşüyor. Üzgünüm ve sizler için dua ediyorum. Korkunç haberler beni kemiklerime kadar sarsıyor. Yardım etmek için yollar arıyorum” diyerek, AHBAP Derneği’ne bağış çağrısı yapmıştı. Türkiye’ye olan sevgisiyle dikkat çeken Bella Hadid, Hatay’da enkaz altından 261’inci saatte kurtarılan Mustafa’nın yakınıyla yaptığı duygusal telefon konuşmasını Instagram’da paylaştı.