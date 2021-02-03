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Dünya
DHA
Haber Giriş: 03.02.2021 - 23:32 | Son Güncelleme:

Mucize kurtuluş! Ölümden döndü, sağlığına kavuştu

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Mucize kurtuluş! Ölümden döndü, sağlığına kavuştu
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ABD'nin Idaho eyaletinde başına dart saplanan bir ördek, gördüğü tedavinin ardından tekrar doğal yaşamına döndü.

ABD'nin Idaho eyaletindeki Boise kentinde başına dart saplanan ördek, Lake Lowell Hayvan Koruma ekipleri tarafından kurtarıldı. Ördek, yaklaşık bir ay süren tedavinin ardından doğal yaşamına döndü. Ördeğin tedavisini gerçekleştiren veteriner Dr. Karlee Hondo-Rust, "Dart ördeğin gözünün hemen altına girmiş. Bu yüzden birkaç milimetre yukarıda olsaydı, gözünü kaybedecekti" dedi.

Mucize kurtuluş Ölümden döndü, sağlığına kavuştu

Tedavisi tamamlanan ördek, Lake Lowell Hayvan Koruma ekipleri tarafından doğal yaşamına salındı.

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