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Mucize kavuşma! 10 yıldır kayıp olan kedi evine döndü

#İskoçya#Kayıp Kedi#Mikroçip
Mucize kavuşma 10 yıldır kayıp olan kedi evine döndü

İskoçya'da filmleri aratmayan bir kavuşma yaşandı. 10 yıldır kayıp olan kedi, mikroçipindeki telefon numarası sayesinde evine geri döndü.

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İskoçya'nın Aberdeen şehrinde 10 yıl önce kaybolan Forbes isimli kedi, mikroçipindeki telefon numarası sayesinde sahiplerine kavuştu.

BBC'nin haberine göre, Aberdeen'de bulunan bir kedinin üzerinde mikroçip taraması yapıldı ve çipte yer alan telefon numarası aranarak kayıp kedinin sahipleriyle iletişim kuruldu.

Kaybolduğu yerden iki mil uzakta bulunan kedinin Edinburgh'da yaşayan sahipleri, 12 yaşındaki Forbes hayatlarına geri döndüğü için büyük şaşkınlık ve mutluluk yaşadı.

Kedinin sahiplerinden Neil Henderson, yavruyken edindikleri Forbes, Mart 2011'de kaybolduğunda perişan olduklarını ve onunla aralarında çok özel bir bağ kurduklarını ifade etti.

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Henderson, "O kadar eşsiz ve arkadaş canlısı bir karakterdi ki ona kesinlikle hayrandık. Kaybolduktan sonra arkadaşımız posterler yaptı ve Rosemount'ta yaşadığımız bölgede kapı kapı dolaştık. İçeride kilitli olabileceğini düşündüğümüz için insanlardan garajları ve hangarları kontrol etmelerini istedik. Sekiz ya da dokuz ay sonra ne yazık ki en kötüsünün olabileceğinin farkına varmak zorunda kaldık." dedi.

Kayıp kedisinin bulunduğunu öğrendiğinde şaşkınlık yaşadığını söyleyen Henderson, "Onu bir daha göreceğimizi hiç düşünmemiştik. Sanki kapanmış bir sayfa yeniden açıldı. Bu, bir rüyanın gerçekleşmesi." ifadelerini kullandı.

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Hayvan kurtarma görevlisi Greg Stevenson da Forbes'ı fark ettiklerinde mikroçipindeki telefon numarasıyla iletişime geçtiklerini ve kedinin sahiplerine ulaştıklarını belirterek "Forbes'un ne kadar süredir kayıp olduğunu duyunca çok şaşırdım. Forbes'un bunca zaman nerede olduğunu veya hangi maceralara atılmış olabileceğini bilmemizin hiçbir yolu yok." diye konuştu.

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#İskoçya#Kayıp Kedi#Mikroçip