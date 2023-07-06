Mucize haberi kabusa dönüştü! Öz annesi kilit altında tutup yıllarca cinsel istismarda bulunmuş...

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2015 yılında köpeklerini gezdirirken kaybolan ve 8 yıl sonra Houston'daki bir kilisenin önünde yaralı halde bulunan 25 yaşındaki Rudy Farias'ın hikayesi, bir mucizeden kabusa dönüşmeye başladı.

KOMŞULARI HİÇ KAYBOLMADIĞINI, DÜZENLİ OLARAK GÖRDÜKLERİNİ SÖYLEDİLER

Bundan bir hafta öncesinde tüm ABD televizyonlarında ve gazetelerinde yer alan bir haberde 17 yaşında kaybolan Rudy Farias adlı gencin 8 yıl sonra mucize bir şekilde ortaya çıktığı belirtiliyordu.

Ancak komşularının genç adamın aslında hiç kaybolmadığını ve onu düzenli olarak gördüklerini söylemeleri ile hikaye karanlık bir hal almaya başladı.

ABC News'e konuşan komşuları televizyonda haberi gördüklerinde şoke olduklarını çünkü Rudy'i sık sık gördüklerini söylediler. Kisha Ross isimli bir komşu, "O çocuk hiç kaybolmadı. Sık sık garajıma gelir, kuzenim, oğlum ve kızımla takılırdı" dedi.



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Geçtiğimiz hafta ABD gazetelerinde, Rudy'nin 2015 yılında kaybolmadan önce çok sevdiği erkek kardeşini kaybettiği ve bu nedenle depresyona girdiği belirtiliyordu. Kaybolduğu sırada henüz 17 yaşında olan gencin depresyon ilaçlarını düzenli olarak almadığı, yaşadığı kafa karışıklığı nedeni ile kaybolduğu öne sürülüyordu.

Bir kilisenin önünde feci şekilde dövülmüş halde bulunan Rudy, yapılan kimlik tespitinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı ancak genç adamın kimse ile sözlü iletişime geçmediği öğrenildi.



Komşularının yaptıkları açıklamalar ile garip olay yeniden ABD gündemine taşınırken, davaya arabulucu olarak atanan ve aynı zamanda bir topluluk aktivisti olan Quanell X'in dün düzenlediği basın toplantısı herkesin kanını dondurdu.

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Şimdilerde 25 yaşında olan Rudy Farias ile görüştüğünü söyleyen Quanell X, "O genç adamdan korkunç şeyler duydum" diyerek sözlerine başladı.

ÖZ ANNESİ YILLAR BOYUNCA KİLİT ALTINDA TUTUP TACİZ ETMİŞ

Aktivistin iddiasına göre, Rudy'nin babası 2014 yılında intihar etti. Rudy'nin annesi Janie Santana, kocasının ölümü sonrası, kaybolduğunu iddia ettiği oğlunu uzun yıllar boyunca kilit altında tuttu ve ona cinsel istismarda bulundu.



Rudy'nin annesi Janie Santana/ Aktivist Quanell X

UYUŞTURUCU VERİP BABASI GİBİ DAVRANMASINI İSTEMİŞ

Genç adamın anlattıkları karşısında gözyaşlarını tutamadığını belirten Quanell X, Janie Santana'nın oğluna uzun yıllar boyunca uyuşturucu ilaçlar verdiğini ve ondan 'babası gibi davranmasını' istediğini iddia etti.

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Kendisi ile konuşan aktiviste 'köle gibi yaşamaktan' bıktığını, canına kıymak istediğini ve bu nedenle de evden kaçtığını söyleyen Rudy, annesinin kendini kilitli bir oda altında tuttuğunu ve bunların hepsini polise anlatacağını söyledi.

"8 YILDIR KAYIPSA ÜZERİNDEN NASIL ANNESİNİN KREDİ KARTI ÇIKABİLİR"

Anne Janie Santana iddiaları yalanlayıp oğlunun psikolojisinin bozuk olduğunu iddia etse de, Quanell düzenlediği basın toplantısında, Rudy bulunduğunda üzerinden annesinin kredi kartı çıktığına dikkat çekerek, "8 yıldır kayıpsa üzerinde nasıl annesinin kredi kartı olabilir" diye sordu.



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Bir anda ABD ve dünya gündeminde oturan Rudy Farias son olarak aktivist olan Quanell X ile bir otelden çıkarken görüntülendi. Yüzünü bir battaniye ile kapatan genç adam herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Houston Polis departmanı konunun araştırıldığını ve iddiaların gerçek olup olmadığını öğrenmeden konuya ilişkin açıklama yapılamayacağını belirtti.